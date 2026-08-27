Seguridad

Aseguran Camioneta con Bidones de Gasolina tras Choque contra Postes en Puebla

Las cámaras de seguridad registraron a dos masculinos descender del vehículo para darse a la fuga a pie en San Francisco Ocotlán, Coronango.

FGR investiga camioneta con bidones de gasolina que chocó en Puebla.Camioneta asegurada con bidones de gasolina sospechosa en Puebla. Foto: SSC Coronango

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Camioneta con gasolina de dudosa procedencia choca en Puebla. Los ocupantes escaparon dejando el vehículo abandonado.

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