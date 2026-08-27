Aseguran Camioneta con Bidones de Gasolina tras Choque contra Postes en Puebla

Policías municipales aseguraron una camioneta con bidones llenos de combustible de dudosa procedencia luego de chocar contra dos postes en San Francisco Ocotlán perteneciente a Coronango, Puebla.

Mediante la red de videovigilancia se detectó el momento en que el conductor de una camioneta modelo Expedition color rojo, perdió el control de la unidad e impactó frontalmente contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y una luminaria del municipio referido, en la incorporación a la lateral de la autopista, a la altura del puente Los Ángeles.

Luego del percance, las cámaras de seguridad registraron a dos masculinos descender del vehículo para darse a la fuga a pie sobre la calle Emiliano Zapata; Posteriormente se les captó abordando metros adelante un automóvil color negro logrando emprender su huída y dejando abandonada la unidad.

Al arribar al sitio, los efectivos policiales localizaron la camioneta con daños estructurales severos en la parte frontal y afectaciones en la infraestructura urbana.

Durante la inspección visual preventiva, se detectaron en el interior del vehículo diversos bidones que emanaban un fuerte olor a gasolina, así como mangueras y llaves de paso de conexión rápida utilizadas presuntamente para el traslado de hidrocarburo.

El vehículo y el combustible recuperado fueron asegurados y puestos a disposición de la delegación Puebla de la Fiscalía General de la República (FGR) para la apertura de la carpeta de investigación correspondiente. Asimismo, se compartió la información operativa de los presuntos responsables

El perímetro del accidente en Coronango, fue resguardado mientras que el personal técnico concluye las labores de sustitución de los postes derribados para salvaguardar la integridad de la ciudadanía y que no haya afectaciones en los servicios de electricidad e iluminación.

La Comisaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Coronango continúa realizando labores para el beneficio de la comunidad y colaborará con las instancias correspondientes para dar con los responsables de estos hechos.

Con información de N+

MCS