Seguridad

Muere Hombre Electrocutado en Tienda de Abarrotes en Nuevo Laredo

El hecho ocurrió en el cruce de las calles Río Bravo y Tamatan, donde se movilizaron autoridades y cuerpos de auxilio.

Muere Hombre Electrocutado en Tienda de Abarrotes en Nuevo LaredoMuere Hombre Electrocutado al Interior de Tienda de Abarrotes en Tamaulipas. Foto: N+

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Un hombre pierde la vida por descarga eléctrica en su trabajo en Nuevo Laredo. Los hechos ocurrieron en el cruce de Río Bravo y Tamatán.

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