Muere Hombre Electrocutado en Tienda de Abarrotes en Nuevo Laredo

Un hombre murió electrocutado mientras se encontraba en su centro de trabajo, una tienda de abarrotes ubicada en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La víctima fue identificada como Refugio, de 58 años, quien perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica al interior del establecimiento.

Los hechos ocurrieron en una tienda de abarrotes situada en el cruce de las calles Río Bravo y Tamatán, en la colonia Cavazos Lerma. Tras el reporte de la emergencia, se movilizaron autoridades y cuerpos de auxilio hasta el establecimiento para atender la situación.

El hombre fue encontrado al interior del negocio; sin embargo, ya no presentaba signos vitales.

Autoridades Atendieron el Reporte por Descarga Eléctrica. Foto: Lupita Treviño

Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento de lo ocurrido y realizarán las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias en las que se registró el accidente.