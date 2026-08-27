Así Es un Ligre, Animal que Fue Asegurado con Decenas de Especies en Operativo de la Marina

En un rancho en Tamaulipas, fuerzas de seguridad encontraron 135 animales exóticos, como jaguares, leones, hienas, búfalos y bisontes, pero además descubrieron un ejemplar híbrido, cuyo nacimiento es producto de cruzas en cautiverio: el ligre.

Este animal fue localizado durante un cateo ejecutado por la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades estatales.

En el inmueble, los agentes localizaron varias especies en peligro de extinción, unas más sujetas a protección especial y otras cuyo comercio está regulado internacionalmente.

Entre las decenas de animales exóticos se encontraba un ligre, cuya fotografía fue compartida por las autoridades de seguridad federales.

De acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el ligre no es considerado una especie como tal, sino un híbrido, y no está directamente en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

La organización para la conservación del medioambiente Big Cat Rescue indicó que un ligre resulta de la cruza de un león macho con una tigresa; mientras que un tigón nace del cruce de un tigre macho con una leona.

A través de redes sociales, enfatizó que esto no es algo que sucede en la naturaleza, dado que los leones y los tigres no existen en los mismos continentes. “La cruza de grandes felinos ocurre en cautiverio”, lamentó.

Según la información de Big Cat Rescue, estos animales sufren de muchos defectos de nacimiento y generalmente mueren jóvenes.

Los ligres, informó, son más grandes que cualquiera de sus padres y la mayoría de ellos sufre de una condición llamada gigantismo.

“Eso significa que siguen creciendo y creciendo hasta que sus órganos no pueden mantenerse al mismo ritmo, y esto los mata”, expuso y pidió a la ciudadanía no apoyar lugares donde se críen ligres.

Además de este animal, en el cateo en el rancho de Tamaulipas se localizaron cinco tigres de Bengala, tres jaguares, 21 monos araña, dos hienas, tres leones africanos, bisontes, tortugas sulcata, búfalos y un camello.

También 35 ejemplares que se encuentran en riesgo conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010, como monos araña mexicanos, jaguares, un tigrillo, una guacamaya verde y bisontes americanos, catalogados en peligro de extinción.

De igual manera, se encontraron borregos cimarrón, una iguana verde y un perico azteca, sujetos a protección especial.

Y adicionalmente se hallaron especies exóticas cuyo comercio internacional está regulado por la CITES, entre ellas tigres de Bengala, un mandril, un lémur, leones africanos y tortugas sulcata.

Los ejemplares quedaron a disposición de la Profepa para su valoración, resguardo y manejo especializado. Mientras que el rancho quedó sellado y bajo resguardo de las autoridades.

Esta es la lista completa de los animales asegurados:

01 mandril babuino macho adulto

01 oveja Jacob

08 cabras de angora

01 puerco espín

03 coatís (01 hembra y 02 crías)

01 lémur macho

01 guacamaya verde

01 tigrillo

06 pavorreales

02 bisontes americanos

01 perico azteca

05 jabalíes o pécari le collar

07 avestruces

18 venados cola blanca

02 antílopes

01 ñu azul

06 venados rusos

04 gallinas de guinea

01 camello dromedario

15 búfalos de agua

21 monos araña mexicanos

04 tortugas sulcatas

02 gansos chinos

05 borregos cimarrón

03 leones africanos (1 macho y 02 hembras)

01 tigre de bengala blanco

04 tigres de bengala

01 ligre (híbrido entre tigre y león)

02 jaguares

01 jaguar negro

04 bovinos

02 hienas

SPB