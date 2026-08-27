Seguridad

Así Es un Ligre, Animal que Fue Asegurado con Decenas de Especies en Operativo de la Marina

Autoridades federales detallan los hallazgos de un cateo en un rancho en territorio tamaulipeco

Ejemplar de ligre asegurado en rancho en Tamaulipas. Foto: SemarEjemplar de ligre asegurado en rancho en Tamaulipas. Foto: Semar
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