Así Es un Ligre, Animal que Fue Asegurado con Decenas de Especies en Operativo de la Marina
Autoridades federales detallan los hallazgos de un cateo en un rancho en territorio tamaulipeco
Autoridades federales detallan los hallazgos de un cateo en un rancho en territorio tamaulipeco
En un rancho en Tamaulipas, fuerzas de seguridad encontraron 135 animales exóticos, como jaguares, leones, hienas, búfalos y bisontes, pero además descubrieron un ejemplar híbrido, cuyo nacimiento es producto de cruzas en cautiverio: el ligre.
Este animal fue localizado durante un cateo ejecutado por la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades estatales.
En el inmueble, los agentes localizaron varias especies en peligro de extinción, unas más sujetas a protección especial y otras cuyo comercio está regulado internacionalmente.
Entre las decenas de animales exóticos se encontraba un ligre, cuya fotografía fue compartida por las autoridades de seguridad federales.
De acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el ligre no es considerado una especie como tal, sino un híbrido, y no está directamente en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
La organización para la conservación del medioambiente Big Cat Rescue indicó que un ligre resulta de la cruza de un león macho con una tigresa; mientras que un tigón nace del cruce de un tigre macho con una leona.
A través de redes sociales, enfatizó que esto no es algo que sucede en la naturaleza, dado que los leones y los tigres no existen en los mismos continentes. “La cruza de grandes felinos ocurre en cautiverio”, lamentó.
Según la información de Big Cat Rescue, estos animales sufren de muchos defectos de nacimiento y generalmente mueren jóvenes.
Los ligres, informó, son más grandes que cualquiera de sus padres y la mayoría de ellos sufre de una condición llamada gigantismo.
“Eso significa que siguen creciendo y creciendo hasta que sus órganos no pueden mantenerse al mismo ritmo, y esto los mata”, expuso y pidió a la ciudadanía no apoyar lugares donde se críen ligres.
Además de este animal, en el cateo en el rancho de Tamaulipas se localizaron cinco tigres de Bengala, tres jaguares, 21 monos araña, dos hienas, tres leones africanos, bisontes, tortugas sulcata, búfalos y un camello.
También 35 ejemplares que se encuentran en riesgo conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010, como monos araña mexicanos, jaguares, un tigrillo, una guacamaya verde y bisontes americanos, catalogados en peligro de extinción.
De igual manera, se encontraron borregos cimarrón, una iguana verde y un perico azteca, sujetos a protección especial.
Y adicionalmente se hallaron especies exóticas cuyo comercio internacional está regulado por la CITES, entre ellas tigres de Bengala, un mandril, un lémur, leones africanos y tortugas sulcata.
Los ejemplares quedaron a disposición de la Profepa para su valoración, resguardo y manejo especializado. Mientras que el rancho quedó sellado y bajo resguardo de las autoridades.
Esta es la lista completa de los animales asegurados:
01 mandril babuino macho adulto
01 oveja Jacob
08 cabras de angora
01 puerco espín
03 coatís (01 hembra y 02 crías)
01 lémur macho
01 guacamaya verde
01 tigrillo
06 pavorreales
02 bisontes americanos
01 perico azteca
05 jabalíes o pécari le collar
07 avestruces
18 venados cola blanca
02 antílopes
01 ñu azul
06 venados rusos
04 gallinas de guinea
01 camello dromedario
15 búfalos de agua
21 monos araña mexicanos
04 tortugas sulcatas
02 gansos chinos
05 borregos cimarrón
03 leones africanos (1 macho y 02 hembras)
01 tigre de bengala blanco
04 tigres de bengala
01 ligre (híbrido entre tigre y león)
02 jaguares
01 jaguar negro
04 bovinos
02 hienas
SPB