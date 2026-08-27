De Hienas a Bisontes, Estos Son los Animales Exóticos que Aseguraron en Rancho en Tamaulipas

En varias ocasiones, las Fuerzas Armadas han asegurado animales como tigres, leones y jaguares en operativos en México, pero ahora encontraron durante un nuevo despliegue de seguridad especies exóticas que incluyen hasta mandriles.

El decomiso ocurrió en un rancho en el estado de Tamaulipas, donde la Secretaría de Marina (Semar) localizó 135 ejemplares, algunos de los cuales se encuentran catalogados en riesgo.

En un comunicado, la dependencia informó que se llevaron a cabo cinco cateos en los municipios de Tampico y Altamira.

Como resultado, aseguraron cinco inmuebles: un centro de almacenamiento, una gasolinera clandestina, una vivienda, un taller y un rancho, donde fue detenida una persona.

Al brindar los detalles del rancho, informó que se encontraron animales exóticos, varios en peligro de extinción.

La Semar informó que había cinco tigres de Bengala, tres jaguares, 21 monos araña, dos hienas, tres leones africanos, bisontes, tortugas sulcata, búfalos, un camello y un ligre, este último es animal híbrido de un león y una tigresa.

La dependencia añadió que al menos 35 ejemplares se encuentran en riesgo conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010, como: monos araña mexicanos, jaguares, un tigrillo, una guacamaya verde y bisontes americanos, catalogados en peligro de extinción.

De igual manera, se encontraron borregos cimarrón, una iguana verde y un perico azteca, sujetos a protección especial.

Animales asegurados durante cateo en Tamaulipas. Foto: Semar

Adicionalmente, se hallaron especies exóticas cuyo comercio internacional está regulado por la CITES, entre ellas: tigres de Bengala, un mandril, un lémur, leones africanos y tortugas sulcata.

Los ejemplares quedaron a disposición de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para su valoración, resguardo y manejo especializado.

Por último, la Secretaría de Marina indicó que el rancho, al igual que los otros inmuebles asegurados, quedaron sellados y bajo resguardo de las autoridades, mientras que el detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

“Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad reafirman su compromiso de trabajar de manera coordinada y salvaguardar para proteger y preservar la vida silvestre de México”, añadió la dependencia.

Ejemplares exóticos localizados durante despliegue de seguridad en un rancho. Foto: Semar

Esta es la lista completa de los animales asegurados:

01 mandril babuino macho adulto

01 oveja Jacob

08 cabras de angora

01 puerco espín

03 coatís (01 hembra y 02 crías)

01 lémur macho

01 guacamaya verde

01 tigrillo

06 pavorreales

02 bisontes americanos

01 perico azteca

05 jabalíes o pécari le collar

07 avestruces

18 venados cola blanca

02 antílopes

01 ñu azul

06 venados rusos

04 gallinas de guinea

01 camello dromedario

15 búfalos de agua

21 monos araña mexicanos

04 tortugas sulcatas

02 gansos chinos

05 borregos cimarrón

03 leones africanos (1 macho y 02 hembras)

01 tigre de bengala blanco

04 tigres de bengala

01 ligre (híbrido entre tigre y león)

02 jaguares

01 jaguar negro

04 bovinos

02 hienas

SPB