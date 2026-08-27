De Hienas a Bisontes, Estos Son los Animales Exóticos que Aseguraron en Rancho en Tamaulipas
Durante un cateo, la Secretaría de Marina encontró 135 ejemplares, varios de ellos en peligro de extinción
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Durante un cateo, la Secretaría de Marina encontró 135 ejemplares, varios de ellos en peligro de extinción
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En varias ocasiones, las Fuerzas Armadas han asegurado animales como tigres, leones y jaguares en operativos en México, pero ahora encontraron durante un nuevo despliegue de seguridad especies exóticas que incluyen hasta mandriles.
El decomiso ocurrió en un rancho en el estado de Tamaulipas, donde la Secretaría de Marina (Semar) localizó 135 ejemplares, algunos de los cuales se encuentran catalogados en riesgo.
En un comunicado, la dependencia informó que se llevaron a cabo cinco cateos en los municipios de Tampico y Altamira.
Como resultado, aseguraron cinco inmuebles: un centro de almacenamiento, una gasolinera clandestina, una vivienda, un taller y un rancho, donde fue detenida una persona.
Al brindar los detalles del rancho, informó que se encontraron animales exóticos, varios en peligro de extinción.
La Semar informó que había cinco tigres de Bengala, tres jaguares, 21 monos araña, dos hienas, tres leones africanos, bisontes, tortugas sulcata, búfalos, un camello y un ligre, este último es animal híbrido de un león y una tigresa.
La dependencia añadió que al menos 35 ejemplares se encuentran en riesgo conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010, como: monos araña mexicanos, jaguares, un tigrillo, una guacamaya verde y bisontes americanos, catalogados en peligro de extinción.
De igual manera, se encontraron borregos cimarrón, una iguana verde y un perico azteca, sujetos a protección especial.
Adicionalmente, se hallaron especies exóticas cuyo comercio internacional está regulado por la CITES, entre ellas: tigres de Bengala, un mandril, un lémur, leones africanos y tortugas sulcata.
Los ejemplares quedaron a disposición de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para su valoración, resguardo y manejo especializado.
Por último, la Secretaría de Marina indicó que el rancho, al igual que los otros inmuebles asegurados, quedaron sellados y bajo resguardo de las autoridades, mientras que el detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.
“Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad reafirman su compromiso de trabajar de manera coordinada y salvaguardar para proteger y preservar la vida silvestre de México”, añadió la dependencia.
Esta es la lista completa de los animales asegurados:
01 mandril babuino macho adulto
01 oveja Jacob
08 cabras de angora
01 puerco espín
03 coatís (01 hembra y 02 crías)
01 lémur macho
01 guacamaya verde
01 tigrillo
06 pavorreales
02 bisontes americanos
01 perico azteca
05 jabalíes o pécari le collar
07 avestruces
18 venados cola blanca
02 antílopes
01 ñu azul
06 venados rusos
04 gallinas de guinea
01 camello dromedario
15 búfalos de agua
21 monos araña mexicanos
04 tortugas sulcatas
02 gansos chinos
05 borregos cimarrón
03 leones africanos (1 macho y 02 hembras)
01 tigre de bengala blanco
04 tigres de bengala
01 ligre (híbrido entre tigre y león)
02 jaguares
01 jaguar negro
04 bovinos
02 hienas
SPB