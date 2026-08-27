Seguridad

De Hienas a Bisontes, Estos Son los Animales Exóticos que Aseguraron en Rancho en Tamaulipas

Durante un cateo, la Secretaría de Marina encontró 135 ejemplares, varios de ellos en peligro de extinción

Hienas localizadas en rancho en Tamaulipas. Foto: SemarHienas localizadas en rancho en Tamaulipas. Foto: Semar

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