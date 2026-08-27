Marina Asegura Inmuebles y 135 Animales Exóticos en Operativos en Tamaulipas

La Secretaría de Marina (Semar) encabezó cateos relacionados con el huachicol en Tampico y Altamira, Tamaulipas, en los que aseguró 135 animales exóticos y cinco inmuebles, entre ellos un centro de almacenamiento, una gasolinera clandestina, una vivienda, un taller y un rancho; por estas acciones, una persona fue detenida.

En el rancho fueron asegurados los 135 animales, de los cuales, 35 están en riesgo y otros más en peligro de extinción. Entre las especies hay:

Cinco tigres de bengala.

Tres jaguares.

Un ligre.

21 monos araña.

Dos hienas.

Tres leones africanos.

Bisontes americanos.

Tortugas sulcata.

Búfalos.

Un camello.

Un tigrillo.

Una guacamaya verde.

Borregos cimarrón.

Una iguana verde.

Un perico azteca.

Un mandril.

Un lémur.

Camello asegurado en los cateos, en Tamaulipas. Foto: Gabinete de Seguridad

Todos los ejemplares quedaron a disposición de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para su valoración, resguardo y manejo especializado, detalló el Gabinete de Seguridad, en un comunicado.

En los cateos, las fuerzas federales aseguraron el siguiente material, relacionado con el huachicol:

68 mil litros de diésel.

Un tractocamión.

Dos pipas.

Un vehículo tipo pick up.

Dos frac tanks.

Dos autotanques.

Cuatro bombas de presión.

Dos tanques reactores.

Cuatro tanques de almacenamiento.

Una motobomba.

Mangueras.

Contenedores relacionados con el presunto almacenamiento y manejo de hidrocarburo de procedencia ilícita.

Equipos de comunicación.

Dos armas de fuego.

Cartuchos.

La persona detenida y el material asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Los cinco inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo de las autoridades.

Los cateos en los cinco inmuebles fueron encabezados por elementos de la Marina, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades estatales.