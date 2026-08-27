Seguridad

Marina Asegura Inmuebles y 135 Animales Exóticos en Operativos en Tamaulipas

Entre los ejemplares encontrados hay monos araña, jaguares, bisontes americanos, hienas, leones, búfalos y un camello

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Aseguran Combustible y Más de 130 Animales Exóticos en Tamaulipas

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Operativo en Tamaulipas: 135 animales exóticos rescatados y cinco inmuebles asegurados. Entre las especies hay leones y bisontes. Entérate de lo ocurrido.

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