Concentraciones y Rodadas Ciclistas Programadas para la Ciudad de México

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 27 de agosto de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 13 concentraciones, 4 rodadas ciclistas y 16 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este jueves en la capital del país.

En Cuauhtémoc, extrabajadores de la extinta Ruta 100 se concentrarán a las 10:00 horas, en la Secretaría de Gobierno, en avenida Plaza de la Constitución 1, colonia Centro Histórico.

El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Secretaría de Cultura se reunirá a las 12:00 horas, en la Secretaría de Cultura, en Dinamarca 84, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

En Tláhuac y Xochimilco ciclistas rodarán a las 07:20 y 08:00 horas, de la estación Nopalera del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en avenida Tláhuac y Manuel M. López, colonia Santa Ana Poniente, alcaldía Tláhuac y de la iglesia San Gregorio Magno, en avenida México, colonia San Gregorio Atlapulco, alcaldía Xochimilco.

Con destino al Parque La Loma, en avenida de los Fresnos, colonia Torres de Potrero, alcaldía Álvaro Obregón.

Ciclistas rodarán a las 21:30 horas, de avenida Canal de Tezontle 1520, colonia Doctor Alfonso Ortiz Tirado, a un destino sin definir.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ