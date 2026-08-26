Marchas

Ruta de la Marcha por el Caso Ayotzinapa en la CDMX

Alrededor de 400 personas participarán en la “143 Acción Global por Ayotzinapa y México” en demanda de verdad y justicia

Padres de los estudiantes de Ayotzinapa sostienen carteles con fotos de sus hijos desaparecidos, durante marcha en CDMX en julio 2026Padres de los estudiantes de Ayotzinapa durante protesta en CDMX en julio 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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