Ruta de la Marcha por el Caso Ayotzinapa en la CDMX

Madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa realizarán una nueva marcha en la Ciudad de México (CDMX) con la finalidad de demandar verdad, justicia y cárcel para los involucrados en el caso.

Aquí te informamos sobre la ruta y la hora de la movilización, para que consideres circular por rutas alternas y así evitar afectaciones en tus traslados este miércoles.

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A través de su agenda de movilizaciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX informó que la marcha por el caso Ayotzinapa será en la alcaldía Cuauhtémoc.

Padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” se congregarán alrededor de las 16:00 horas en el Ángel de la Independencia.

De tal manera, la ruta de la marcha será de la glorieta del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, ubicado sobre Avenida Juárez, en la Alameda Central.

Por ello se prevén cortes a la circulación en Paseo de la Reforma y zonas aledañas, como cruces con avenidas como Insurgentes.

De acuerdo con la información de la SSC, los manifestantes llevarán a cabo la “143 Acción Global por Ayotzinapa y México”, para exigir al Estado Mexicano verdad, justicia y cárcel para los responsables involucrados en la desaparición de los normalistas.

También para solicitar la extradición del autor de la verdad histórica y en rechazo al encubrimiento del Ejército.

La movilización además será por los más de 130 mil desaparecidos en el país, indicaron.

La dependencia capitalina previó la participación de 400 personas en la marcha, pues informó que se sumarán en apoyo estudiantes de Ayotzinapa, de la Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina, de la Asamblea por el Común y Contra la Guerra, del Frente Nacional por las 40 Horas, de la Comunidad Otomí Residente en la Ciudad de México y de la organización Rebelión Científica Mx.

SPB