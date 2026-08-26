Hay Paro en Estas Escuelas Antes de Inicio de Clases: CNTE Protesta por Falta de Pago

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene un paro indefinido en escuelas de Baja California, luego de denunciar adeudos salariales, a pocos días del inicio de clases del ciclo escolar 2026-2027.

El movimiento sindical advierte que, si los pagos pendientes no son cubiertos antes del viernes 28 de agosto, algunas escuelas de educación básica podrían no reanudar actividades el próximo lunes 31 de agosto.

Marco Antonio Pacheco, coordinador estatal de la CNTE, señaló que alrededor de mil maestros interinos ya se encuentran en paro de labores como parte de la protesta.

El dirigente sindical explicó que, en total, cerca de 3 mil trabajadores de la educación esperan el pago correspondiente a labores que ya realizaron.

La movilización del magisterio también contempla la instalación de mesas de diálogo para analizar las demandas pendientes y determinar las acciones que emprenderán en los próximos días. La protesta tiene presencia en aproximadamente 350 planteles distribuidos en diferentes municipios de Baja California.

Además de los adeudos con profesores interinos, la CNTE también plantea modificar y revisar las medidas de seguridad aplicadas en las escuelas, pues sostiene que los trabajadores de la educación no fueron tomados en cuenta cuando se diseñaron dichos protocolos.

Cabe señalar que las actividades para estudiantes comenzarán el día lunes 31 de agosto; sin embargo, la CNTE advirtió que el paro podría impedir el regreso a las aulas en algunos planteles si los adeudos no son cubiertos.

FBPT