Educación

Hay Paro en Estas Escuelas Antes de Inicio de Clases: CNTE Protesta por Falta de Pago

Los docentes exigen que se cubran los salarios pendientes antes del próximo viernes

Maestros de la CNTE protestan en Baja California.Maestros de la CNTE marcharon en Baja California. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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