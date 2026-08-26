Rector Lomelí Estima que 6 de Cada 10 Aspirantes Aprobaron Examen de Control UNAM

A unos días de que se den a conocer los resultados del examen de control de la UNAM para ingresar a una licenciatura, el cual tuvieron que presentar miles de estudiantes luego de la polémica e irregularidades que generó la aplicación de la prueba de admisión en línea, el rector de la institución aseguró que los jóvenes deben “sentirse muy orgullosos”.

Durante un evento de rectores de la VIII Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios, Leonardo Lomelí estimó que 6 de cada 10 estudiantes serán admitidos para estudiar alguna de las carreras disponibles.

"Aproximadamente 6 de cada 10 alumnos que presentaron el examen de control van a estar en esa situación", indicó.

Asimismo, el rector de la máxima casa de estudios señaló que las personas que aprueben este examen de control “sin duda merecen estar en las aulas”.

"Deben estar muy orgullosos de que pasaron por dos exámenes: uno en línea y uno de control”, afirmó.

Según datos proporcionados por la UNAM, se seleccionarán más de 21 mil 900 aspirantes que buscan un lugar en alguna de las 134 carreras a nivel licenciatura. Durante las jornadas realizadas en la Ciudad de México; León, Guanajuato, la ciudad de Oaxaca y Tijuana, Baja California, todo se desarrolló en calma.

Sin embargo, se detectó a varios estudiantes que intentaron utilizar dispositivos para tomar fotografías del examen de control de la UNAM, por lo que sus pruebas fueron canceladas.

Los resultados del examen de control de la UNAM, se publicarán entre el 29 y el 30 de agosto. Debido a que es el último fin de semana antes del inicio de clases para los alumnos de nuevo ingreso, que comenzarán el semestre el 31 de agosto de 2026.

EPP