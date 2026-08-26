Educación

Rector Lomelí Estima que 6 de Cada 10 Aspirantes Aprobaron Examen de Control UNAM

Los aspirantes a nivel licenciatura de la UNAM realizaron una segunda evaluación después de que en el primer examen se detectaran irregularidades

Los estudiantes presentaron en varias sedes el examen de control de la UNAM 2026Foto: Cuartoscuro
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