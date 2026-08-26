Estos Son los Estados de México Donde se Disparó Precio del Huevo

El precio del huevo en zonas fronterizas puede superar los 80.00 pesos por kilogramo en tiendas de abarrotes y supermercados, debido a un fuerte repunte inflacionario del 7.92% durante la primera quincena de agosto.

Sin embargo, de acuerdo con datos oficiales del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), perteneciente a la Secretaría de Economía, el precio del kilo de blanquillo blanco en el Mercado de Abasto de Tijuana, por mayoreo, se pudo adquirir por 35 pesos del 17 al 21 de agosto.

En tanto, el paquete de 18 piezas de huevo blanco alcanza un costo máximo de 69.90 pesos en cadenas comerciales. El paquete de 12 piezas de huevo blanco se cotiza incluso hasta en 54.90 pesos.

Entre los estados y municipios con el huevo más caro de México a nivel nacional reportados por PROFECO y el SNIIM se incluyen:

Baja California: En el municipio de Tijuana, con un precio por kilo mayor a 80.00 pesos debido a costos logísticos fronterizos y alta demanda local.

Baja California Sur: En el municipio de La Paz, el precio por kilo a granel registra un precio máximo de hasta 55 pesos solo en centrales de abasto locales, superando los 70 pesos en tiendas de autoservicio.

Sinaloa: En el municipio de Culiacán, el paquete de 18 piezas se comercializa hasta en 69.90 pesos en tiendas como Soriana Híper.

Hermosillo: el paquete de 18 piezas alcanza los 69.90 pesos.

Chiapas: En la Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez, hasta el 19 de agosto, el huevo rojo se vendía en mayoreo en 47.22 pesos por kilo.

Estado de México: En el municipio de Atizapán de Zaragoza, el precio por kilo blanco de marca registra los picos más altos en supermercados selectos.

HVI