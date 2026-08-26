Economía

Estos Son los Estados de México Donde se Disparó Precio del Huevo

El paquete de 18 piezas de huevo blanco alcanza un costo máximo de 69.90 pesos en cadenas comerciales

Estados en México Donde Se Dispara Precio del Huevo: Este Lugar Es Más CaroPrecio del huevo en otros lugares de México. Foto: Cuartoscuro

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