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León y Monterrey Vencen a Rivales de MLS y Pasan a Semifinales de la Leagues Cup

El próximo oponente de La Fiera saldrá de la eliminatoria entre Toluca y Austin, mientras que los Rayados enfrentarán al ganador del América contra Columbus Crew

León MonterreyLa Fiera mexicana extendió su buen momento, mientras Rayados se impuso con un golazo de Orbelín Pineda. Foto: Reuters.
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León y Monterrey Vencen a Rivales de MLS y Pasan a Semifinales de la Leagues Cup