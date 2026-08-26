León y Monterrey Vencen a Rivales de MLS y Pasan a Semifinales de la Leagues Cup

El León y el Monterrey se sacudieron el dominio de la MLS y avanzaron a semifinales de la Leagues Cup 2026, luego de vencer 2-1 al Chicago Fire y 3-0 al Real Salt Lake, respectivamente, en el inicio de los cuartos de final.

La jornada quedó marcada por la eliminación del Chicago Fire que había protagonizado una primera fase perfecta con tres victorias con su delantero estelar Robert Lewandowski.

Esta ronda se puso en marcha en el estadio SeatGeek, en Bridgeview, Illinois, donde el Monterrey dio una muestra de la renovación que vive con el entrenador argentino Matías "El Pelado" Almeyda.

Los Rayados se sobrepusieron a su llegada a la sede del partido con un día de retraso, ya que por problemas técnicos su avión no pudo salir de Monterrey el domingo y pudieron viajar hasta el lunes.

El Pelado Almeyda mandó al campo una alineación ofensiva, y además en la defensa Carlos Salcedo realizó un eficaz marcaje sobre Lewandowski, que jugó el partido completo sin tener una oportunidad frente al arco.