Deportes

Carlos Reinoso Manda Mensaje de Apoyo a Miembro del América que fue Operado

El ahora analista de TUDN fue jugador y entrenador de las Águilas, es considerado una leyenda de la institución azulcrema

Carlos Reinoso, ex jugador del Club AméricaFoto: Getty Images
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+