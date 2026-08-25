Carlos Reinoso Manda Mensaje de Apoyo a Miembro del América que fue Operado

Las Águilas del América atraviesan un gran momento futbolístico bajo el mando de Guillermo Almada. El estratega uruguayo no ha perdido desde que tomó el mando del equipo y lo tiene en primer lugar de la Liga MX y en los cuartos de final de la Leagues Cup. Sin embargo, fuera de la cancha, uno de los miembros del club estaría pasando por una situación delicada de salud.

Carlos Reinoso, leyenda y ex jugador del América, dio a conocer en sus redes sociales que el doctor del Club América, Alfonso Díaz, sería intervenido qurúrgicamente. "Buen día para todos, hoy operan a mi hermano el doctor Alfonso Díaz. Vamos a orar por él, amigos americanistas. Que Dios lo bendiga", escribió el también ex entrenador de las Águilas.

Reinoso, figura histórica de la institución azulcrema, no dio más detalles sobre el padecimiento de Alfonso Díaz. Sin embargo, fue el propio Club América quien dio a conocer qué le paso al doctor del equipo, pues a través de un comunicado, el equipo de Coapa dijo que "el Doctor Alfonso Díaz Rivera, fue intervenido quirúrgicamente con éxito de una hernia inguinal".

PARTE MÉDICO.



El Club América informa que el Doctor Alfonso Díaz Rivera, fue intervenido quirúrgicamente con éxito de una hernia inguinal. pic.twitter.com/p41RxD4Qfe — Club América (@ClubAmerica) August 24, 2026

Por su parte, el América ya se encuentra en territorio estadounidense para disputar su partido frente a Columbus Crew, el cual corresponde a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026. Las Águilas serán locales de manera administrativa y enfrentarán a uno de los conjuntos más fuertes de la MLS.

El partido América vs Columbus Crew se llevará a cabo este miércoles 26 de agosto en el Dignity Health Sports Park de Los Ángeles, California, y comenzará a las 20:45 horas, tiempo del centro de México.