Cultura

Magdalena de Kino, Pueblo Mágico Sonorense con Más de 300 años de Historia

Este municipio sonorense es reconocido por sus calles empedradas, templos y el legado de su fundador, el Padre Kino.

Magdalena de Kino, Pueblo Mágico sonorense con más de 300 años de historiaMagdalena de Kino, Pueblo Mágico sonorense con más de 300 años de historia. Foto: Secretaría de Turismo

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Magdalena de Kino es un Pueblo Mágico en Sonora con más de 300 años de historia. Recorre sus calles empedradas y templos, y vive sus tradiciones únicas.

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