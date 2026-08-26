Magdalena de Kino, Pueblo Mágico Sonorense con Más de 300 años de Historia

Magdalena de Kino es un Pueblo Mágico al norte de Sonora donde la historia forma parte de la experiencia cotidiana. Sus templos, plazas y construcciones históricas conservan las huellas de la época misional, mientras que sus celebraciones religiosas y gastronomía mantienen vivas tradiciones que han pasado de generación en generación.

Una visita a este Pueblo Mágico puede comenzar en la Plaza Monumental, uno de los principales puntos de encuentro del municipio. Desde este espacio es posible recorrer a pie el centro y observar algunas de las construcciones que forman parte del patrimonio arquitectónico de Magdalena, mientras se conoce el ambiente de una localidad que conserva buena parte de su imagen tradicional.

Entre los sitios que vale la pena conocer está el Templo de Santa María Magdalena, donde se encuentra el mausoleo que resguarda los restos del misionero jesuita Eusebio Francisco Kino. Su presencia es uno de los elementos fundamentales de la identidad histórica del municipio y uno de los principales motivos por los que visitantes llegan hasta este Pueblo Mágico.

Para conocer más sobre su legado, el recorrido puede continuar en el Museo del Padre Kino, dedicado a la vida y obra del misionero y al contexto histórico de las misiones que se establecieron en el noroeste de la Nueva España.

Plaza Monumental, uno de los principales puntos de encuentro de Magdalena. Foto: Secretaría de Turismo

El patrimonio arquitectónico también puede apreciarse en construcciones como el Colegio Coronel Juan Fenochio y la Casa del Ministro de Guerra, edificios que permiten observar distintas etapas del crecimiento de Magdalena y complementar el recorrido por su centro histórico.

La experiencia cambia durante las Fiestas de Octubre, una de las celebraciones más importantes del municipio. A finales de septiembre y durante los primeros días de octubre, Magdalena recibe a miles de visitantes que llegan para participar en las festividades religiosas dedicadas a San Francisco Javier, cuya fecha central es el 4 de octubre.

La tradición tiene raíces en los primeros tiempos de la misión. Después de la muerte de Kino, en 1711, grupos indígenas comenzaron a acudir a Magdalena para venerar a San Francisco Javier y visitar el lugar relacionado con el misionero. Con los años, la peregrinación se convirtió en una tradición que reúne a habitantes y visitantes de diferentes puntos de Sonora.

Para muchos peregrinos, llegar hasta Magdalena también significa cumplir una manda. Algunos realizan largos recorridos a pie para agradecer un favor recibido o pedir salud y bienestar para sus familias. Durante las fiestas, las calles se llenan de comida, artesanías, música, actividades culturales y expresiones tradicionales.

La gastronomía es otra forma de acercarse a la identidad del Pueblo Mágico. Durante una visita es posible encontrar sabores característicos de la cocina sonorense, como tortillas de harina, machaca y coyotas, además de preparaciones y productos tradicionales que forman parte de la vida cotidiana de la región.

Y para quienes quieren conocer qué existe más allá del centro histórico, los alrededores de Magdalena ofrecen otra perspectiva. Uno de los sitios más importantes es el Cerro de Trincheras, uno de los principales vestigios arqueológicos del noroeste de México. Sus más de 900 terrazas y estructuras como La Cancha, El Mirador y la Plaza del Caracol están relacionadas con la Tradición Trincheras, desarrollada siglos antes de la llegada de los europeos.

Conocer Magdalena de Kino es conocer el legado de Kino, probar sus sabores y descubrir un territorio donde distintas épocas de la historia de Sonora todavía permanecen presentes.