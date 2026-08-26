Eclipse Lunar se Verá en Veracruz: Fecha Exacta para Observar la Luna de Sangre

En Veracruz podrá ser visible un fenómeno de la naturaleza que todos podremos disfrutar si las condiciones climatológicas lo permiten. Se trata de un eclipse parcial de Luna y, según lo informado por José de Aquino Aguilera, presidente de la Sociedad Astronómica, al año por lo regular se dan 4 eclipses, de los cuales dos son de sol y dos de luna.

Indicó que en el año ya transcurrieron dos eventos de sol, ya pasó el primero de luna, y en esta ocasión se presentará un eclipse parcial de este tipo, el cual será visible en toda la República Mexicana.

Este fenómeno se llama parcial porque no se va a cubrir en su totalidad el satélite natural de la Tierra. Según palabras de José de Aquino, se cubrirá el 96% de la superficie lunar y ese espacio va a entrar dentro de la sombra que proyecta el sol sobre la Tierra.

De acuerdo con lo informado, este fenómeno va a empezar en tiempo de México a las siete de la noche con 23 minutos, es decir, en ese horario comenzará el eclipse. Sin embargo, el experto informó que para nuestros ojos todavía no va a ser visible.

Se informó que en Veracruz, aproximadamente a las 20:33 horas, es cuando se va a empezar a presentar esa visibilidad. Su punto máximo va a ser a las 22 horas con 12 minutos, punto en el que va a estar eclipsada la luna al 96%.

Asimismo, se dio a conocer que la parcialidad del eclipse va a terminar a las 23 horas con 52 minutos, y el eclipse concluirá en su totalidad a la una de la mañana con un minuto del día 28 de agosto. Por su parte, las personas que lo deseen podrán verlo sin ningún riesgo porque la Luna no emite luz propia.

El presidente de la Sociedad Astronómica indicó que sí se podría apreciar una tonalidad rojiza, cobriza. Ese color rojizo se debe también a veces a la cantidad de contaminación de la atmósfera terrestre; entre más contaminado esté, más rojo se ve.

José de Aquino hace un llamado a no creer en mitos en torno a ese eclipse, ya que son creencias que tuvieron las culturas antiguas, pero solamente es un mito. El eclipse de la Luna es un fenómeno astronómico que no nos va a causar ningún daño y ocurrirá este jueves 27 y viernes 28 de agosto.