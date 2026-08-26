Astronomía

Eclipse Lunar se Verá en Veracruz: Fecha Exacta para Observar la Luna de Sangre

Conoce en día y la hora en la que se presentará el fenómeno astronómico en la entidad veracruzana. Es el cuarto evento de este tipo en el año.

Eclipse Parcial de Luna en Veracruz: Estas son las Fechas en las que Será VisibleExpertos indican que las personas podrán ver este fenómeno sin ningún riesgo porque la Luna no emite luz propia. Foto: Sociedad Astronómica de Veracruz-Boca del Río

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Este jueves y viernes, observa el eclipse parcial de Luna en Veracruz. Aprende a qué hora será visible y por qué no debes temer a este fenómeno.

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