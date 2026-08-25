La Vía Láctea Absorbió Una Galaxia: Esto Descubrió el Hubble

Nuevas observaciones del Telescopio Espacial Hubble permitieron identificar evidencias de que la Vía Láctea absorbió una galaxia enana hace aproximadamente 11 mil 800 millones de años, cuando el Universo apenas tenía unos 2 mil millones de años.

El hallazgo, publicado en la revista Nature Astronomy, contó con la participación de investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y de la Universidad de La Laguna (ULL), y permite reconstruir una etapa temprana de la evolución de la Vía Láctea.

El nuevo estudio aporta evidencias de una de las primeras grandes fusiones conocidas de nuestra galaxia. Los investigadores determinaron que el objeto involucrado fue una galaxia enana denominada Low-energy-Kraken-Heracles (LKH).

Se estima que LKH tenía alrededor de 500 millones de veces la masa del Sol en estrellas.

La fusión habría ocurrido hace unos 11 mil 800 millones de años, alrededor de 1.8 mil millones de años antes del evento conocido como Gaia-Sausage-Enceladus, otra galaxia que fue incorporada posteriormente a la Vía Láctea.

Para encontrar las huellas de esta antigua colisión cósmica, los científicos analizaron 39 cúmulos globulares ubicados dentro de los 20 mil años luz más cercanos al centro de la Vía Láctea.

Los cúmulos globulares son agrupaciones que pueden contener desde decenas de miles hasta millones de estrellas. Debido a que albergan algunos de los astros más antiguos de nuestra galaxia, funcionan como una especie de registro de los acontecimientos ocurridos durante su formación.

Las observaciones del Hubble permitieron determinar con mayor precisión la edad y la composición química de estos cúmulos. Al combinar estos datos con mediciones de la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea, los investigadores identificaron un grupo de cúmulos con características diferentes a las de otras poblaciones conocidas.

Su edad permitió situarlos entre las estrellas formadas originalmente en la Vía Láctea y aquellas procedentes de la posterior fusión con Gaia-Sausage-Enceladus.

FBPT