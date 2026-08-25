Astronomía

La Vía Láctea Absorbió Una Galaxia: Esto Descubrió el Hubble

Astrónomos identificaron evidencias de una antigua fusión ocurrida cuando el Universo tenía apenas unos 2 mil millones de años

Imagen de la fusión de la Vía Láctea LKH.Colisión de una galaxia con la Vía Láctea. Foto: NASA

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