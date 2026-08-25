Astronomía

NASA Alista el Lanzamiento del Telescopio Espacial Grace Roman este Domingo

El telescopio espacial tendrá un campo de visión 100 veces mayor al Hubble, que le permitirá estudiar exoplanetas y analizar las posibles huellas de la materia oscura

Telescopio espacial Nancy Grace RomanTelescopio espacial Nancy Grace Roman, listo para despegar el domingo. Foto: NASA

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