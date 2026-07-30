Astronomía

NASA Estrena Telescopio: Nancy Grace Roman Rastreará en Tiempo Récord la Vía Láctea

El nuevo telescopio Nancy Grace Roman tendrá tres objetivos iniciales en sus cinco primeros años de actividad, según los expertos

Telescopio Nancy Grace Roman de la NASATelescopio Nancy Grace Roman de la NASA. Foto: X ASAKennedy

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¡Descubre el telescopio Nancy Grace Roman! Con un campo de visión 100 veces mayor que el Hubble, rastreará la Vía Láctea en tiempo récord y podría cambiar nuestra comprensión del universo.

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