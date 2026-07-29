¿Cuándo Es la Luna Menguante en Agosto 2026 y A Qué Hora Sale? Calendario de Fases Lunares

Este miércoles hay luna llena en México, y pese a que es un fenómeno astronómico que se repite mes con mes, no deja de impresionar a los amantes del cosmos. Pero hay otra fase que también genera interés, y en N+ te decimos cuándo es la Luna Menguante en agosto 2026 y a qué hora sale.

La agenda de eventos astronómicos de agosto no sólo contempla la Luna de Esturión, como se le conoce a la Luna Llena este mes, sino un eclipse lunar, conjunciones y lluvia de meteoros Perseidas.

Además, debes saber que los horarios de salida y puesta de la luna varían según las fases lunares; mientras que la luna llena sale al atardecer, la luna nueva permanece durante todo el día.

La Luna Menguante marca el final del Ciclo Lunar, ocurre justo antes de la Luna Nueva. Foto: Cuartoscuro.

¿Cuál es la diferencia entre Luna Menguante y Cuarto Menguante?

Lo primero que debes saber es que no es lo mismo el Cuarto Menguante que la Luna Menguante, aunque es sutil sí hay diferencia entre ambas fases del ciclo lunar.

Mientras que una hace referencia a la fase específica, el otro es un término general, y a continuación podrás aprender las diferencias principales, según la NASA.

La Luna Menguante es el periodo general y marca el final del ciclo Lunar, ocurre justo antes de la Luna Nueva, cuando la luz visible se reduce a una línea muy delgada en forma de "C".

El Cuarto Menguante es una fase principal y exacta del ciclo, y ocurre cuando se ve la mitad de la cara de la Luna iluminada. De modo que ocurre después de la Luna Llena y antes de la Luna Menguante Fina.

En ese punto la Luna está casi de vuelta en el punto de su órbita donde su cara iluminada mira directamente al Sol.

Desde la perspectiva de la Tierra la Luna parece estar iluminada hasta la mitad, pero en realidad lo que se ve es la mitad de la mitad de la Luna iluminada por el Sol, es decir "un cuarto".

¿Cuándo es la Luna Menguante en Agosto 2026 y a qué hora sale?

De acuerdo con el calendario de Fases Lunares, la Luna Menguante tendrá lugar entre el 7 y 11 de agosto de 2026, justo antes del eclipse solar del 12 de agosto.

Mientras que el Cuarto Menguante será visible en el firmamento la noche del 6 de agosto de 2026.

La NASA recalca que aunque se piensa que la Luna sólo es una visitante nocturna, lo cierto es que a menudo es visible durante el día como una presencia tenue y pálida.

La hora en la que la Luna es visible en el cielo depende de su fase, la época del año y tu ubicación. Mientras que en Cuarto Menguante sale aproximadamente a Medianoche y se pone alrededor del mediodía, la Luna Menguante sale muy temprano por la mañana, justo antes del amanecer y se pone por la tarde, antes del anochecer.

Calendario de Fases Lunares de Agosto de 2026

Para los amantes de la luna, a continuación compartimos las fechas en las que la luna cambiará de fase durante agosto.

1-5 agosto 2026: Luna Gibosa Menguante.

6 agosto 2026: Cuarto Menguante.

7-11 agosto 2026: Luna Menguante.

12 agosto 2026: Luna Nueva/Eclipse Solar

13-19 agosto 2026: Luna Creciente.

20 de agosto 2026: Cuarto Creciente.

21-27 agosto 2026: Luna Gibosa Creciente.

28 de agosto: Luna Llena/Eclipse Lunar.

29-31 agosto: Luna Gibosa Menguante.

SARR