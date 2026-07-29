Astronomía

¿Cuándo Es la Luna Menguante en Agosto 2026 y A Qué Hora Sale? Calendario de Fases Lunares

La Luna tiene un lado iluminado y otro obscuro que cambian a medida querota y recorre su órbita; a este trayecto se le conoce como fases lunares

Luna Menguante Agosto 2026.¿Cuándo es la Luna Menguante de Agosto 2026? Este es el calendario de fases lunares del mes. Foto: Cuartoscuro.

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