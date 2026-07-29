Astronomía

Descubren a Alfa Ori B, Compañera de Betelgeuse, Una de las Estrellas Más Brillantes del Cielo

Astrónomos han tomado la mejor foto hasta la fecha de la compañera de Betelgeuse, una de las estrellas más brillantes del cielo y que es el hombro de Orión

Betelgeuse y su estrella hermanaBetelgeuse y su estrella hermana son captadas juntas. Foto: Reuters | Ilustración

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Betelgeuse, el hombro de Orión, podría estallar en supernova pronto. Astrónomos revelan la mejor foto de su estrella compañera, Alfa Ori B. Descubre más sobre este fascinante sistema binario.

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