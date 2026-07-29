Descubren a Alfa Ori B, Compañera de Betelgeuse, Una de las Estrellas Más Brillantes del Cielo

Una de las mayores sorpresas en la astronomía en las últimas décadas fue descubrir que Betelgeuse, estrella conocida por ser el hombro de Orión, tiene una compañera. Ahora, astrónomos han conseguido la mejor foto hasta la fecha de la pequeña estrella que acompaña a la gigante roja.

Sus súbitos y erráticos cambios de brillos habían llevado a los astrónomos a suponer que podía estarse alimentando del gas de una estrella compañera.

Se espera que Betelgeuse estalle en una supernova en los próximos años.

La gigante roja tiene mil 400 veces el tamaño del Sol.

Betelgeuse, la estrella más famosa cuyo nombre no conocías

Aunque su mitología suele ser ignorada, el cazador Orión es acaso la constelación más famosa del hemisferio norte. En gran parte del mundo católico, el cinturón de Orión no es conocido por los nombres de sus estrellas (Alnitak, Alnilam y Mintaka) sino simplemente como Los Reyes Magos.

Betelgeuse, el hombro de Orión. Foto: ESO

No pocos niños aprendieron a reconocer esta constelación por la promesa de regalos para el Día de Reyes que coincidía con su aparición en el cielo de invierno. No menos famoso es un pie, Rigel, la más brillante de sus estrellas.

En el otro extremo, en su hombro, se encuentra Betelgeuse, una gigante roja que desde la Antigüedad ha llamado la atención por su intenso resplandor anaranjado. En los últimos años, esta estrella ubicada a 642 años luz comenzó a llamar la atención por sus intensos cambios de brillo.

En el camino hacia una explicación, han surgido múltiples hipótesis sobre el estado de Betelgeuse. No obstante, en el último lustro se ha fortalecido una idea que rondaba al menos desde los años ochenta: Betelgeuse es, en realidad, un sistema binario, con una gigante roja orbitada por una estrella de menor tamaño, a la que incluso podría estar devorando.

Toman foto de la estrella compañera de Betelgeuse

En julio del 2025, el Observatorio Gemini captó por primera vez a la posible compañera de Betelgeuse, y los resultados fueron publicados en la reputada revista The Astronomical Journal.

Ahora, un equipo liderado por el astrónomo francés Miguel Montargès ha captado con la ayuda del Observatorio Europeo Austral (ESO, por sus siglas en inglés) la mejor foto hasta la fecha de la estrella hermana de Betelgeuse. Al respecto, Montargès, del Observatorio de París, declaró en un comunicado:

“Hemos demostrado que Betelgeuse no está sola; está acompañada por una tenue compañera estelar”.

Betelgeuse, retirada del círculo en el centro, y su estrella hermana, marcado a un lado. Foto: ESO

A partir de otros dos estudios que predecían que la compañera de Betelgeuse sería especialmente visible en diciembre del 2024, los científicos pudieron apuntar el telescopio hacia el hombro de Orión. Ahí estaba la pequeña estrella, ahora llamada Betelgeuse B, que tendría entre 2.6 y 3.1 la masa del Sol.

“Sinceramente, pensaba que no tendríamos la sensibilidad necesaria para detectar a Betelgeuse B tal como se había predicho”.

¿Cuándo estallará Betelgeuse en una supernova?

En los últimos años también ha ganado tracción la propuesta de que Betelgeuse estaría cerca de estallar como una supernova. Aunque hay total consenso en que la gigante roja está en la última fase de su vida, hay amplios debates sobre el momento en que podría explotar en un resplandor que iluminaría por semanas nuestro cielo nocturno.

Desde 2023, varios investigadores conjeturan que Betelgeuse podría estallar en una supernova en relativamente pocos años. Al respecto, el astrofísico Michael Shara ha señalado que la estrella podría explotar “en cualquier momento”. En el podcast StarTalk explicó:

“A Betelgeuse, en el mejor de los casos, le quedan unos 100 mil años. Pero podría ser mañana”.