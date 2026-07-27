Astronomía

¿La Tierra Es Redonda? NASA Confirma Forma Real de Nuestro Planeta

La NASA muestra un modelo 3D en el que se observa la verdadera forma de la Tierra

Planeta TierraPlaneta Tierra. Foto: Reuters | Archivo

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¿Sabías que la Tierra no es una esfera perfecta? La NASA revela que su forma es un geoide. Descubre más sobre este fascinante hallazgo y el modelo 3D que lo demuestra.

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