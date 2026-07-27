¿La Tierra Es Redonda? NASA Confirma Forma Real de Nuestro Planeta

¿La Tierra en realidad es completamente redonda? La NASA publicó, recientemente, un informe en el que confirmó cuál es la forma real de nuestro planeta; aquí te damos los detalles de lo que determinó la agencia estadounidense de Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio.

¿La Tierra es completamente redonda?

El 15 de julio de 2026, la NASA publicó un informe sobre la verdadera forma del planeta Tierra y terminó con lo que creímos por años: No es una esfera perfecta.

Según la NASA, la Tierra tiene una forma geoide y exhibió un modelo 3D que lo demuestra, después de varios años de recopilar datos satelitales.

¿Qué es un geoide?

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) explicó que un geoide "es una una superficie equipotencial que puede considerarse como la forma que adoptaría la superficie de un océano debido al campo gravitatorio terrestre".

Modelo 3D de la NASA de la Tierra con forma geoide. Foto: NASA

Es decir, la gravedad hace que la Tierra tenga una forma irregular llamada geoide, resultado que obtuvo la NASA gracias a datos recopilados por satélites durante 15 años, destacó hoy, 27 de julio de 2026, la embajada de Estados Unidos en México, en sus redes sociales.

La embajada estadounidense detalló que gracias a los descubrimientos de la NASA, hoy podemos visualizar la Tierra "con un nivel de detalle impresionante”, mediante un modelo 3D.

🌍 ¿Sabías que la Tierra no es una esfera perfecta? Su gravedad hace que tenga una forma irregular llamada geoide. Gracias a datos recopilados por satélites durante 15 años, hoy podemos visualizarla con un nivel de detalle impresionante. via @NASA pic.twitter.com/20boQDXBQ2 — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) July 27, 2026

La NASA detalló que la altura del geoide no es uniforme, pues varía desde más de 85 metros, en Islandia, hasta menos 106 metros, en el sur de India.

La agencia estadounidense precisó que para que las variaciones sean perceptibles a la vista, los modelos 3D y las visualizaciones suelen exagerar la altura del geoide por un factor de 10,000.

La altura del geoide que mostró la NASA proviene del modelo de campo gravitatorio GOCO06s, un modelo global de campo gravitatorio basado exclusivamente en datos satelitales, calculado por el proyecto GOCO (Gravity Observation Combination), que se basa en más de mil millones de observaciones adquiridas durante 15 años, por 19 satélites.

Los 19 satélites incluyen el Experimento de Recuperación de la Gravedad y el Clima (GRACE) de la NASA y el Explorador de Campos Gravitatorios y Circulación Oceánica en Estado Estacionario (GOCE) de la Agencia Espacial Europea (ESA).

RMT