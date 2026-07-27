Presunto Feminicida de Nora Cecilia Permanece Hospitalizado Bajo Resguardo Policial en Torreón

Julio César "N" presunto responsable del feminicidio de Nora Cecilia, se encuentra internado luego de haber sido lesionado por vecinos de la colonia Benito Juárez en Torreón.

Después del fallecimiento de Nora Cecilia, el pasado domingo 26 de julio, la Fiscalía General del Estado de Coahuila Delegación Laguna 1 confirmó la detención del presunto responsable.

Julio César "N" presunto feminicida se encuentra internado en un hospital de la ciudad bajo resguardo policial.

Carlos Rangel, delegado de la Fiscalía en la Región Laguna, informó que Julio César "N" fue agredido por vecinos de la colonia luego de presuntamente haber atacado y dejar sin vida a Nora Cecilia.

El delegado de la Fiscalía, Carlos Rangel, informó que Julio César "N" resultó con lesiones, producto del forcejeo cuando intentó escapar del lugar.

La Fiscalía se encuentra en espera de que se realice la primera audiencia en contra de Julio César "N", misma que podría ser agendada para esta semana.

Esto se sabe del feminicidio de Nora Cecilia

La FGEC confirmó el feminicidio de Nora Cecilia, ocurrido durante la madrugada del 26 de julio al interior de una vivienda ubicada en la colonia Benito Juárez.

De acuerdo con las investigaciones, la mujer habría sido agredida por su pareja sentimental, Julio César "N", quien posteriormente huyó.

Las autoridades indicaron que antes del crimen ambos sostuvieron una discusión en la vía pública y después ingresaron al domicilio, donde ocurrieron los hechos.

Tras un operativo de búsqueda realizado por corporaciones de seguridad, Julio César "N" fue localizado y detenido en un lote baldío cercano al lugar del feminicidio.