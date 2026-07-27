Seguridad

Presunto Feminicida de Nora Cecilia Permanece Hospitalizado Bajo Resguardo Policial en Torreón

Julio César "N", presunto feminicida de Nora Cecilia, se encuentra hospitalizado bajo resguardo policial en Torreón

Presunto Feminicida de Nora Cecilia Permanece Hospitalizado Bajo Resguardo Policial en TorreónEl presunto responsable del feminicidio de Nora Cecilia se encuentra internado en un hospital de la ciudad. Foto: N+

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Impactante caso en Torreón: Julio César 'N', presunto feminicida de Nora Cecilia, permanece hospitalizado bajo custodia policial tras ser agredido por vecinos. ¿Qué sigue en el proceso judicial?

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