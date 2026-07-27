Futbol

Qué Partidos del Premundial Sub-20 de Concacaf 2026 se Juegan en el Estadio Cuauhtemoc de Puebla

La casa del Club Puebla será sede de dos partidos de la Selección Mexicana durante la fase de grupos.

Este lunes se reanuda la actividad en el estadio de los camoteros.Este lunes se reanuda la actividad en el estadio de los camoteros. Foto: N+

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Descubre el futuro del fútbol en el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026. El Estadio Cuauhtémoc de Puebla albergará partidos clave de la Selección Mexicana. Consulta el calendario y vive la emoción.

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