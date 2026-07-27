Qué Partidos del Premundial Sub-20 de Concacaf 2026 se Juegan en el Estadio Cuauhtemoc de Puebla

Arrancó en Puebla Campeonato CONCACAF Sub-20, el torneo que reúne a las futuras promesas del futbol a nivel mundial, y que representa un espectáculo con el talento y desarrollo deportivo de nuevos futbolistas.
El Estadio Universitario BUAP y el Estadio Cuauhtémoc en Puebla son sede de los juegos de la Fase de Grupos y partidos rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
La competencia se juega en los estadios poblanos hasta los Cuartos de Final, mientras que las Semifinales y la Final se jugarán en la CDMX.
Calendario de partidos que se juegan en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla
Los próximos encuentros que se llevan a cabo en la casa del Club Puebla, son los siguientes:
Julio 27: ATG Vs. GUA 17:00
Julio 27: CRC Vs. MEX 20:00
Julio 30: CRC Vs. ATG 16:00
Julio 30: MEX Vs. GUA 19:00
Agosto 4: Cuartos de Final (Equipos por definir) 16:30
Agosto 4: Cuartos de Final (Equipos por definir) 20:00
Agosto 5: Cuartos de Final (Equipos por definir) 16:30
Agosto 5: Cuartos de Final (Equipos por definir) 20:00
El Campeonato Sub-20 Concacaf 2026 comenzó el 24 de julio y la gran final es el 9 de agosto. Los tres grupos de cuatro equipos se conforman de la siguiente forma:
Grupo A: Estados Unidos, Cuba, El Salvador, Haití
Grupo B: México, Guatemala, Costa Rica, Antigua y Barbuda
Grupo C: Honduras, Panamá, Canadá, Jamaica
Con información de N+
JAPR