Qué Partidos del Premundial Sub-20 de Concacaf 2026 se Juegan en el Estadio Cuauhtemoc de Puebla

Arrancó en Puebla Campeonato CONCACAF Sub-20, el torneo que reúne a las futuras promesas del futbol a nivel mundial, y que representa un espectáculo con el talento y desarrollo deportivo de nuevos futbolistas.

El Estadio Universitario BUAP y el Estadio Cuauhtémoc en Puebla son sede de los juegos de la Fase de Grupos y partidos rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La competencia se juega en los estadios poblanos hasta los Cuartos de Final, mientras que las Semifinales y la Final se jugarán en la CDMX.

Calendario de partidos que se juegan en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla

Los próximos encuentros que se llevan a cabo en la casa del Club Puebla, son los siguientes:

Julio 27: ATG Vs. GUA 17:00

Julio 27: CRC Vs. MEX 20:00

Julio 30: CRC Vs. ATG 16:00

Julio 30: MEX Vs. GUA 19:00

Agosto 4: Cuartos de Final (Equipos por definir) 16:30

Agosto 4: Cuartos de Final (Equipos por definir) 20:00

Agosto 5: Cuartos de Final (Equipos por definir) 16:30

Agosto 5: Cuartos de Final (Equipos por definir) 20:00

El Campeonato Sub-20 Concacaf 2026 comenzó el 24 de julio y la gran final es el 9 de agosto. Los tres grupos de cuatro equipos se conforman de la siguiente forma:

Grupo A: Estados Unidos, Cuba, El Salvador, Haití

Grupo B: México, Guatemala, Costa Rica, Antigua y Barbuda

Grupo C: Honduras, Panamá, Canadá, Jamaica

Con información de N+

JAPR