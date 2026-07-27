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¿Cuándo Debuta Javier Hernández "Chicharito" con el Atlético Dallas de EUA?

El delantero mexicano comenzará un nuevo reto en su trayectoria a sus 38 años

"¿Cuándo Debuta Javier ""Chicharito"" Hernández en su Nuevo Equipo? Luego de Meses sin Jugar "El futbolista mexicano, Javier 'Chicharito' Hernández. Foto: Facebook Atlético Dallas

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Chicharito comenzará a jugar a partir de 2027, pero contribuirá al proyecto de inmediato al mudarse a Dallas, Estados Unidos, con un contrato de un año

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