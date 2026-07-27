Liga MX: Fechas y Horarios para la Jornada 3 del Apertura 2026; Lista Completa de Partidos

El arranque del torneo Apertura 2026 de la Liga MX quedó atrás. Tras el cierre de las primeras dos jornadas del campeonato, el balompié mexicano ha comenzado a definir a sus primeros líderes y a mostrar el ritmo competitivo de las distintas plantillas. Con seis puntos disputados hasta el momento, los equipos buscan consolidar su propuesta futbolística antes del parón programado para la Leagues Cup.

La actividad de la tercera fecha promete duelos de alto voltaje, donde algunos clubes buscarán mantenerse en la parte alta de la tabla, mientras que aquellas escuadras que tuvieron un inicio incierto intentarán sumar de a tres para no rezagarse en la clasificación general.

Partidos, Fechas y Horarios de la Jornada 3

A continuación, se presenta la programación oficial con los nueve compromisos que conformarán la tercera fecha de la fase regular:

Puebla vs. Chivas - Viernes 31 de julio de 2026 - 19:00 hrs

Juárez vs. Pumas - Viernes 31 de julio de 2026 - 21:00 hrs

Atlético San Luis vs. Tijuana - Viernes 31 de julio de 2026 - 21:00 hrs

Querétaro vs. Tigres - Sábado 1 de agosto de 2026 - 17:00 hrs

Atlas vs. Monterrey - Sábado 1 de agosto de 2026 - 19:00 hrs

León vs. Pachuca - Sábado 1 de agosto de 2026 - 19:00 hrs

Cruz Azul vs. Atlante - Sábado 1 de agosto de 2026 - 21:00 hrs

América vs. Santos - Domingo 2 de agosto de 2026- 17:00 hrs

Toluca vs. Necaxa - Domingo 2 de agosto de 2026 - 19:00 hrs

Panorama para la Jornada

Entre los enfrentamientos más destacados de esta fecha resalta el choque entre Cruz Azul y Atlante, dos instituciones históricas. Además, América buscará mantener la solidez en casa ante Santos Laguna, mientras que las Chivas visitarán al Puebla buscando mantener el buen ritmo de la Jornada 2.

Con esta agenda, la Liga MX cerrará un primer bloque intenso de competencia para dar paso a los compromisos internacionales del verano.