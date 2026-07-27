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Liga MX: Fechas y Horarios para la Jornada 3 del Apertura 2026; Lista Completa de Partidos

La Jornada 3 de la Liga MX marcará el parón para los clubes de México, esto con la finaliudad de que disputen sus compromisos correspondientes a la Leagues Cup

Logo de la Liga MXFoto: Getty Images
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