Presidente de la FIFA Escribe a “Quienes Dedican Tiempo a Odiarnos”: Mensaje de Infantino

Gianni Infantino escribió un mensaje que se difundió hoy 27 de julio de 2026 para responder a "aquellos que dedican su tiempo y energía a odiarnos”. Aquí en N+ te compartimos qué dijo el presidente de la FIFA.

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 concluyó el 11 de junio 2026, dando como campeón a la selección de España, que derrotó a Argentina 1-0.

Durante este Mundial 2026, la FIFA enfrentó críticas por situaciones como el retiro de la tarjeta roja a Folarin Balogun, jugador de la selección de Estados Unidos de América, luego de una llamada de Trump con Infantino.

¿Qué mensaje envió Infantino por muestras de odio?

Gianni Infantino escribió una extensa carta para responder a lo que consideró muestras de odio.

El director de la FIFA, primero, se disculpó con “todos los que extrañaron ver a niños, bebés, abuelos y padres reunirse para disfrutar de este hermoso deporte”, porque “los partidos ya terminaron y lamento que se hayan perdido toda esa alegría y unión. Lamento que, cegados por el odio y las críticas, se lo hayan perdido todo”.

Infantino enfatizó en que mientras hubo quienes “detrás de sus plumas y papeles, detrás de sus pantallas, difunden odio y rumores falsos, quiero decirles que mientras ustedes están sentados atrás, nosotros en la FIFA estamos en primera línea organizando, trabajando duro y ofreciendo el mejor espectáculo del mundo”.

Aseguró que su equipo para organizar el mundial de futbol recorrió “las calles de Canadá, México y Estados Unidos, hablando con los aficionados, interactuando con la gente y garantizando la seguridad de todos”.

Cabe recordar que en la Ciudad de México (CDMX) se reportaron al menos cuatro personas muertas durante un evento por el partido México vs Ecuador.

“Mientras ustedes dividen, nosotros unimos”, destacó el presidente de la FIFA.

Además, informó que “siete millones de personas de más de 200 países disfrutaron del torneo en 16 ciudades y estadios fantásticos: cero incidentes, cero hostilidad, cero violencia, solo alegría, emociones, felicidad, unidad y compañerismo. Todos estuvieron a salvo, seguros y felices”.

Y desatacó que “prácticamente todas las celebridades mundiales de la música, el cine, el entretenimiento y el deporte asistieron, disfrutando del evento y compartiendo tiempo con sus fans y con nosotros. Estaban radiantes de alegría y felicidad”.

Aprovechó para agradecer a los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá por la organización del Mundial 2026 y dijo que “cada ciudad estaba repleta de aficionados de todo el mundo”. Mientras ellos celebraban, tú te dedicabas a sembrar el odio”.

“Nuestro mundo necesita amor, no odio; tolerancia, no división; celebración, no luto”, escribió Infantino.

Destacó momentos como el ingreso de la selección de Irán a Estados Unidos para jugar los partidos del Mundial, y la participación de selecciones como al República Democrática del Congo, a pesar de la alerta por el brote de ébola.

“A aquellos que dedican su tiempo y energía a odiarnos, les pido que se tomen un momento para reflexionar, meditar, rezar o ver un partido de futbol y observar atentamente los rostros, los ojos, las emociones.

“Porque solo nuestro deporte rey puede ofrecer un espectáculo tan extraordinario, un espectáculo donde todos se unen y se reconectan como seres humanos.

“A las plumas y los papeles, a todas las pantallas, que encuentren amor y paz donde las personas que están detrás de ustedes no pudieron.

“Que encuentren la paz; en la FIFA la hemos encontrado y la hacemos realidad al ofrecer la Copa Mundial de la FIFA más extraordinaria. Que el futbol se eleve por encima de todo odio.

“Finalmente, como presidente de la FIFA, me siento increíblemente orgulloso de haber contribuido, aunque sea mínimamente, a este evento. ¡Es una sensación fantástica!”, escribió Infantino y deseó “mucho amor para todos”.