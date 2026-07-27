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Presidente de la FIFA Escribe a “Quienes Dedican Tiempo a Odiarnos”: Mensaje de Infantino

Gianni Infantino escribió una carta luego del Mundial 2026, para "aquellos que dedican su tiempo y energía a odiarnos"

Gianni Infantino y Donald Trump durante entrega de medallas luego de la final del Mundial 2026.Gianni Infantino y Donald Trump durante entrega de medallas luego de la final del Mundial 2026. Foto: AP

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El presidente de la FIFA, Infantino, envía un mensaje a quienes 'dedican tiempo a odiarnos'. Reflexiona sobre el poder del futbol para unir al mundo.

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