Confirman 4 Muertes por Evento del Partido México vs Ecuador en CDMX: Esto Pasó

El Gobierno de CDMX confirma que 4 personas murieron durante los festejos por el triunfo de México vs Ecuador

Festejos por el triunfo de México vs Ecuador en Paseo de la Reforma, CDMXFestejos por el triunfo de México vs Ecuador en Paseo de la Reforma, CDMX. Foto: Cuartoscuro

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Festejos por México vs Ecuador en CDMX dejan 4 muertos. Un millón 400 mil personas asistieron las celebraciones. ¿Qué pasó?

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