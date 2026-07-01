Confirman 4 Muertes por Evento del Partido México vs Ecuador en CDMX: Esto Pasó

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) dio una conferencia de prensa hoy, 1 de julio de 2026, luego de los festejos por el triunfo de México vs Ecuador, en el partido de 16avos de final del Mundial 2026; las autoridades capitalinas confirmaron que 4 personas murieron durante las celebraciones, en las inmediaciones de Paseo de la Reforma.

En la conferencia, Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), lamentó el fallecimiento de las personas y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

“Nos sumaremos a las indagatorias para determinar cómo es que ocurrieron estos hechos”, mencionó Vázquez Camacho.

El Gobierno de CDMX señaló que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) inició carpetas de investigación en todos los casos, que derivaron en el fallecimiento de las 4 personas, y pidió que la investigación llegue a las últimas consecuencias y se deslinde cualquier responsabilidad involucrada.

Festejos por triunfo de México vs Ecuador dejan 4 muertos

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó que 4 personas murieron, durante los festejos por el triunfo de México vs Ecuador, en distintos puntos de las inmediaciones del Paseo de la Reforma. Se trata de 2 mujeres, de 19 y 48 años de edad, y 2 hombres, de 30 y 44 años.

Nadine Flora Gasman Zylbermann, secretaria de Salud de CDMX, detalló que 3 personas murieron por asfixia y que el cuarto caso habría ocurrido por una presunta intoxicación con estatus epiléptico, crisis convulsiva y sangrado del tubo digestivo, y en el hospital, el paciente "presentó un paro cardiorrespiratorio, del que no respondió a las maniobras avanzadas de reanimación".

La funcionaria explicó que las 2 mujeres y el hombre de 44 años de edad, que murieron por asfixia, “recibieron atención por lo equipos paramédicos desplegados en el operativo del Paseo de la Reforma, recibiendo maniobras avanzadas de reanimación, en su atención, traslado hospitalario y desafortunadamente fallecieron".

“Desde la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México enviamos nuestras condolencias a los familiares, a sus amigos y amigas”, agregó Gasman Zylbermann.

Las autoridades de la Ciudad de México señalaron que las víctimas no perdieron la vida por alguna cuestión relacionada con el alcohol, sino por asfixia en medio de la aglomeración, por lo que la FGJ investiga los casos, para determinar qué provocó la oleada de gente.

CDMX rompe récord histórico de asistencia por triunfo de México vs Ecuador

De acuerdo con el Gobierno de CDMX, un millón 400 mil personas se dieron cita en las zonas donde se transmitió el partido México vs Ecuador y los festejos del triunfo de la Selección Nacional, la mayor concentración en la historia de la Ciudad de México.

Zócalo CDMX y 17 festivales futboleros: 480,000 personas.

Paseo de la Reforma, Monumento a la Revolución y Avenida Juárez: 820,000 personas.

Estadio sede CDMX y sus alrededores: 95,000 personas.

El Gobierno de CDMX pidió vivir la emoción por el Mundial 2026 con responsabilidad y solidaridad, “cuidándonos colectivamente” y “cuidándonos mutuamente”, durante las concentraciones multitudinarias.

Las autoridades de CDMX también llamaron a moderar el consumo de alcohol, actuar con prudencia y cuidar a nuestras familias.

RMT