Fuerte Accidente en la México-Pachuca Hoy: ¿Qué Pasó en San Pedro Xalostoc, Ecatepec?

Al menos tres personas resultaron lesionadas por el aparatoso accidente de hoy en la México-Pachuca

Cae árbol en deportivo 18 de marzo · Tepeyac insurgentes GAM | Itzel Cruz AlanisAccidente en la Autopista México-Pachuca hoy, 1 de julio de 2026. Foto: N+

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Caos en la Autopista México-Pachuca: un fuerte accidente con volcadura provoca largas filas. Al menos cuatro personas resultaron lesionadas. Infórmate sobre lo ocurrido.

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