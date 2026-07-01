Fuerte Accidente en la México-Pachuca Hoy: ¿Qué Pasó en San Pedro Xalostoc, Ecatepec?
Al menos tres personas resultaron lesionadas por el aparatoso accidente de hoy en la México-Pachuca
Accidente en la Autopista México-Pachuca hoy, 1 de julio de 2026. Foto: N+
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Caos en la Autopista México-Pachuca: un fuerte accidente con volcadura provoca largas filas. Al menos cuatro personas resultaron lesionadas. Infórmate sobre lo ocurrido.
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PorRedacción N+
Un aparatoso accidente ocurrió la mañana de hoy, 1 de julio de 2026, en la Autopista México-Pachuca; aquí te informamos qué pasó este miércoles en la zona de San Pedro Xalostoc, en Ecatepec de Morelos, Estado de México.
¿Qué pasó en la Autopista México-Pachuca hoy?
De acuerdo con los primeros reportes, tres autos y un tráiler se vieron involucrados en un fuerte accidente, que provocó la volcadura de uno de los vehículos en la Autopista México-Pachuca, a la altura de la calle 5 de Febrero, en el municipio de Ecatepec.
Conductores declararon a N+ que por el tráfico, intentaron esquivar a un tráiler, unidad que no pudo frenar e impactó a los autos.
Al menos cuatro personas resultaron lesionadas, por la carambola en la Autopista México-Pachuca, con dirección a Indios Verdes, Ciudad de México (CDMX).
Caos por carambola en la México-Pachuca
Por el accidente y la volcadura de un auto blanco, se registraron largas filas de carros varados por el cierre parcial de la Autopista México-Pachuca, a unos 2.5 kilómetros de la escultura de El Vigilante.
El dron de N+ pudo captar las filas de autos, a lo largo de varios kilómetros de la México-Pachuca.
Al lugar del accidente acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil de Ecatepec y policías municipales, quienes atendieron la emergencia y a las personas lesionadas.