Fuerte Accidente en la México-Pachuca Hoy: ¿Qué Pasó en San Pedro Xalostoc, Ecatepec?

Un aparatoso accidente ocurrió la mañana de hoy, 1 de julio de 2026, en la Autopista México-Pachuca; aquí te informamos qué pasó este miércoles en la zona de San Pedro Xalostoc, en Ecatepec de Morelos, Estado de México.

¿Qué pasó en la Autopista México-Pachuca hoy?

De acuerdo con los primeros reportes, tres autos y un tráiler se vieron involucrados en un fuerte accidente, que provocó la volcadura de uno de los vehículos en la Autopista México-Pachuca, a la altura de la calle 5 de Febrero, en el municipio de Ecatepec.

Conductores declararon a N+ que por el tráfico, intentaron esquivar a un tráiler, unidad que no pudo frenar e impactó a los autos.

Al menos cuatro personas resultaron lesionadas, por la carambola en la Autopista México-Pachuca, con dirección a Indios Verdes, Ciudad de México (CDMX).

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Caos por carambola en la México-Pachuca

Por el accidente y la volcadura de un auto blanco, se registraron largas filas de carros varados por el cierre parcial de la Autopista México-Pachuca, a unos 2.5 kilómetros de la escultura de El Vigilante.

El dron de N+ pudo captar las filas de autos, a lo largo de varios kilómetros de la México-Pachuca.

Al lugar del accidente acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil de Ecatepec y policías municipales, quienes atendieron la emergencia y a las personas lesionadas.

RMT