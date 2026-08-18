Así Rescataron a Niña de 10 Años Traficada para Casarse con un Hombre de 50 Años

Una niña peruana de 10 años fue rescatada luego de ser traficada para casarse con un hombre de 50 años de edad, en Ecuador; así fue la operación para ponerla a salvo.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en una comunidad indígena de difícil acceso en la frontera Ecuador-Perú, cuando un comando integrado por la Policía Nacional y Fuerzas Armadas realizó las acciones correspondientes.

“La acción fue resultado de una investigación coordinada entre las fiscalías de ambos países y las Fuerzas Armadas peruanas”, confirmó el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg.

Asimismo, indicó que la operación se llevó a cabo a principios de agosto; no obstante, derivado de las investigaciones, se determinó que, aproximadamente un mes antes, ocurrió el intercambio transfronterizo de dos menores entre comunidades indígenas.

“La niña fue puesta a buen recaudo y recibirá atención médica, psicológica y protección integral, en coordinación con las autoridades ecuatorianas y consulares”, afirmó.

Se presume que la niña era víctima de trata de personas, además de abuso sexual.

En medio de la selva, cerca del río Tigre en la Comunidad Espejo, fue capturado Santi Cuji Washinton Favio, de 50 años, por lo que quedó bajo las órdenes de las autoridades; presuntamente, no era la primera vez que realizaba actos como este en agravio de menores.

Sin embargo, Reimberg informó en sus redes sociales que el sujeto fue puesto en libertad un día después de su detención. “Pensé que lo había visto todo”, señaló.

“Así fácilmente decidió dejarlo en libertad; no formuló cargos con delitos con los que acabo de mencionar (trata de personas y abuso sexual). Espero que la Fiscalía federal haga algo al respecto, tome pronto cartas en el asunto. Tenemos que cuidar a nuestros niños y niñas”, afirmó.

EPP