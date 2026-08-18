Internacional

Así Rescataron a Niña de 10 Años Traficada para Casarse con un Hombre de 50 Años

Las autoridades rescataron a la menor indígena que fue traficada de Perú a Ecuador para casarse

La niña de 10 años de edad fue traficada para casarse con un hombre de 50 años de edadFoto: Gobierno Ecuador
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