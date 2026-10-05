Cumple Años João Marinho Neto, el Hombre Más Longevo del Mundo

João Marinho Neto, el hombre más longevo del mundo, celebró su cumpleaños número 114 este 5 de octubre de 2026.

En redes sociales, el Récord Mundial Guinness felicitó al brasileño y compartió fotografías de él y también de Ken Weeks, el segundo hombre más longevo, quien también nació el 5 de octubre, pero con un año de diferencia.

Ambos posaron para fotos de cumpleaños en los que dedicaron una tarjeta el uno para el otro.

Según información del Récord Guinness, João Marinho Neto fue nombrado el hombre vivo más longevo en noviembre de 2024, luego de la muerte del británico John Tinniswood a los 112 años.

El brasileño dijo anteriormente que el secreto para una larga vida era rodearse de gente buena y mantener cerca de los seres queridos.

¿Quién es João Marinho Neto?

João nació en Maranguape, Ceará, Brasil, el 5 de octubre de 1912, en una familia de agricultores; luego se mudó con sus padres a una zona rural de Apuiarés.

A la edad de 4 años ya trabajaba con su padre en el campo, cuidando el ganado y cosechando fruta, se especificó en la página del Guinness.

“Experimentó dificultades en varias ocasiones, ya que tuvo que sobrevivir a las severas sequías que azotaron la región durante décadas”.

Se casó con Josefa Albano dos Santos (1920-1994) y tuvo cuatro hijos con ella: Antônio, José, Fátima y Vanda.

Después dio la bienvenida a tres hijos más: Vinícius, Jarbas y Conceição, con su pareja Antonia Rodrigues Moura.

João Marinho Neto tiene seis hijos vivos, 22 nietos, 15 bisnietos y tres tataranietos.

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El supercentenario brasileño

Según LongeviQuest, que realiza la base de datos con los residentes más longevos del mundo, João es la décima persona viva de mayor edad, el hombre vivo más longevo, la 236 persona más anciana de la historia y la persona número 13 más longeva de Brasil.

La plataforma indicó que aunque su cumpleaños es hoy, la celebración se llevará a cabo en una fecha posterior.

“Después de João, el segundo hombre vivo más longevo del mundo es el australiano Ken Weeks. Casualmente, ambos nacieron con un año de diferencia. Mientras João celebraba su 114 cumpleaños, Ken Weeks conmemoraba su 113 cumpleaños al otro lado del mundo. Los dos supercentenarios intercambiaron felicitaciones y se felicitaron mutuamente por alcanzar sus respectivas edades”, dijo LongeviQuest.

SPB