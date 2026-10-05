Internacional

Cumple Años João Marinho Neto, el Hombre Más Longevo del Mundo

Aquí te presentamos el perfil del brasileño, que llegó a 114 años este 5 de octubre de 2026

João Marinho Neto el 23 de noviembre de 2025, aun a la edad de 113 años. Foto: LongeviQuestJoão Marinho Neto el 23 de noviembre de 2025, aun a la edad de 113 años. Foto: LongeviQuest
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