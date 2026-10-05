Seguridad

Detienen a Presunto Líder de Célula Dedicada al Robo de Carga en San Luis Potosí

Nueve personas vinculadas con una célula dedicada al robo de transporte de carga fueron detenidas durante dos cateos

Aseguran Armas, Inhibidores y Mercancía Presuntamente Robada en SLPAseguran Armas, Inhibidores y Mercancía Presuntamente Robada en SLP. Foto: OmarGarciaHarfuch

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Durante las intervenciones también fueron aseguradas armas, inhibidores de señal, vehículos, autopartes y 297 tarimas con mercancía presuntamente robada.

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