Detienen a Presunto Líder de Célula Dedicada al Robo de Carga en San Luis Potosí

Nueve personas presuntamente vinculadas con una célula dedicada al robo de transporte de carga fueron detenidas durante dos cateos realizados en San Luis Potosí.

Entre los detenidos se encuentra Juan José “N”, alias “El Canas”, señalado por autoridades federales como presunto líder del grupo, con operaciones en la región.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, los operativos fueron realizados por la Fiscalía General de la República, la Agencia de Investigación Criminal, la Guardia Nacional y la Guardia Civil Estatal.

Las intervenciones se llevaron a cabo en una bodega ubicada en la Zona Industrial y en una vivienda del fraccionamiento El Pedregal, en la capital potosina.

Durante los cateos fueron aseguradas ocho armas de fuego, 22 cargadores, 502 cartuchos, 102 inhibidores de señal y mil 952 antenas utilizadas para estos dispositivos.

También se localizaron dos tractocamiones, un camión tipo chasis, dos cajas secas, 11 montacargas, 10 vehículos, 110 autopartes, seis fuentes de energía, baterías y diversos aparatos electrónicos.

Dentro de los inmuebles fueron encontradas además 297 tarimas con mercancía presuntamente robada, por lo que todo lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público Federal.

Las investigaciones permitieron identificar rutas de traslado y domicilios que presuntamente eran utilizados para almacenar vehículos, autopartes y mercancía relacionada con robos al autotransporte federal.

Las nueve personas detenidas permanecen a disposición de la autoridad federal, que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones para establecer si existe relación con otros asaltos cometidos contra transportistas, particularmente en la carretera 57.