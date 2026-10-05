México vs Chile: ¿Quién Domina el Historial de Partidos, el Tri o los Sudamericanos?

El partido más reciente entre las selecciones de México y Chile genera expectación, dudas sobre cómo lleva las riendas Rafael Márquez e inevitablemente hace revivir los enfrentamientos históricos entre ambas escuadras.

Por un lado, uno de los momentos más recordados entre ambos combinados nacionales fue la goleada de 7-0 a favor de la Roja en los cuartos de final de la Copa América Centenario 2016, y es considerada como una de las derrotas más estrepitosas de la escuadra mexicana en torneos oficiales.

Sin embargo, el panorama no ha sido tan oscuro para México; las estadísticas generales de partidos muestran a México con un dominio frente a los sudamericanos.

De acuerdo con el registro oficial de enfrentamientos "Clase A" de la FIFA, de los 33 partidos disputados desde su primer enfrentamiento en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928, el conjunto mexicano mantiene una ligera ventaja en victorias, aunque Chile se impone si se consideran solo los partidos por los puntos y en la cuota goleadora.

Si se cuentan partidos oficiales: Chile está a la cabeza; en nueve compromisos entre Mundiales, Copa América y Juegos Olímpicos, La Roja registra 5 victorias, por 2 de México y 2 empates.

Además, Chile anotó 14 goles en estos partidos en comparación con solo 7 de la escuadra mexicana.

Al hablarse de encuentros amistosos, México ha mostrado un dominio en este rubro, al acumular 12 triunfos por 8 de los chilenos y 3 empates.

Ambos equipos tienen una rivalidad añeja; el primer partido del que se tiene registro fue el 5 de junio de 1928, en los Juegos Olímpicos, y Chile ganó 3-1.

En contraste, el último enfrentamiento ocurrió en diciembre de 2021; en esa ocasión, ambos equipos empataron 2-2 en un duelo amistoso.

Después de varios años se volverán a ver las caras con una singularidad: Ambas selecciones cayeron ante Estados Unidos en sus duelos previos, por lo que buscan con urgencia una victoria que las reivindique con sus aficiones.

Al hablar de ¿cómo llega México al partido? Lo hace con dos empates en los primeros partidos de la era Rafael Márquez como técnico del Tricolor. La selección igualó 1-1 ante Colombia. El segundo amistoso acabó con el mismo marcador ante Perú.

Actualmente, la selección mexicana sufre bajas como la de Luis Romo por una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo y la salida de Gilberto Mora de la concentración para cuidar su estado físico.

Chile, en cambio, llega después de dos derrotas, tras perder 1-0 frente a Canadá y luego cayó 4-2 ante Estados Unidos.

HVI