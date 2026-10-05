Futbol

México vs Chile: ¿Quién Domina el Historial de Partidos, el Tri o los Sudamericanos?

Uno de los momentos más recordados fue la goleada de 7-0 a favor de la Roja en los cuartos de final de la Copa América Centenario 2016, una de las derrotas más estrepitosas del Tri

México vs Chile: ¿Quién Domina el Historial de Partidos el Tri o los Sudamericanos?Partido amistoso en 2021 entre México y Chile con planteles alternativos. Foto: Reuters

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