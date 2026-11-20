Telcel explicó que una falla relacionada con trabajos para incrementar la capacidad de su red provocó interrupciones en el servicio de llamadas e internet móvil durante este viernes, principalmente en algunas localidades de la Ciudad de México y el área conurbada.

La compañía señaló que el origen del problema fue resuelto de inmediato; sin embargo, los usuarios que tuvieron dificultades para conectarse todavía podrían experimentar intermitencias debido a la congestión generada por los intentos de llamada.

"Derivado de trabajos de incremento de capacidad en nuestra red, se registró una falla que afectó a usuarios de algunas localidades de la Ciudad de México y el área conurbada", informó Telcel.

La empresa agregó que el servicio se restablecerá paulatinamente para los clientes afectados y ofreció una disculpa por las molestias ocasionadas.

Por su parte, Grupo Carso informó que Telcel experimentó una degradación en algunas localidades de la Región 9, lo que provocó intermitencias. También señaló que la red ya estaba operando y que los usuarios afectados estaban ingresando nuevamente de manera gradual.

Los primeros reportes aparecieron alrededor de las 11:44 horas, cuando clientes de la compañía comenzaron a quedarse sin señal en sus teléfonos celulares.

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A través de redes sociales, varios usuarios contaron que intentaron recuperar la conexión al reiniciar sus equipos o activar el modo avión durante unos segundos. Sin embargo, estas opciones no funcionaron y los dispositivos continuaron sin servicio.

De acuerdo con Downdetector, 69% de los reportes estuvo relacionado con la señal móvil, 17% con el internet móvil y 13% con las llamadas de voz.

La última interrupción importante de la red de la compañía ocurrió en mayo pasado, cuando usuarios también reportaron dificultades para realizar llamadas.