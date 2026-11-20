Un choque por alcance entre dos unidades pesadas dejó como saldo una persona lesionada y afectaciones a la circulación sobre la autopista federal México-Querétaro, a la altura del municipio de San Juan del Río.

El accidente ocurrió en el kilómetro 160+500, en dirección a la Ciudad de México, frente a la Central de Autobuses, donde el operador de una de las unidades quedó atrapado al interior de la cabina tras el impacto.

Elementos de Bomberos Voluntarios de San Juan del Río, en coordinación con personal de Protección Civil, realizaron las maniobras de rescate para liberar al conductor, quien recibió atención prehospitalaria y fue estabilizado en el lugar.

Debido a las posibles lesiones y para descartar fracturas, se contempló su traslado a un hospital para recibir atención médica especializada.

El percance provocó el cierre parcial de la autopista, donde únicamente quedó habilitado un carril, lo que generó carga vehicular en la zona.

Ante la falta de arribo de la autoridad correspondiente, pese a que el accidente fue reportado a la línea de emergencias y transcurrieron más de 40 minutos, los propios bomberos realizaron labores de control y coordinación del tránsito, con apoyo de Protección Civil.