Se registró la volcadura de una camioneta de carga sobre el Periférico Ecológico, a la altura del centro comercial Periplaza, ubicado al sur de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control de la unidad originando el accidente, mismo que afectó la circulación vehicular en dicho tramo carretero.

En el lugar de los hechos se encuentran abanderando el siniestro elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla, mientras Protección Civil Municipal realizaba los protocolos correspondientes.

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Cabe destacar que los paramédicos atendieron a los ocupantes del vehículo de carga y tras una valoración informaron que no presentaban lesiones de gravedad.

Por último, el personal de emergencias realizó labores de mitigación de riesgos por derrame de combustible sobre la vialidad, a fin de prevenir nuevos accidentes.

Con información de N+

GMAZ