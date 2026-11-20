Conductores Desconocen el Programa 'Si Chocas, te Mueves' en Querétaro
La iniciativa busca liberar los carriles de circulación cuando ocurre un accidente menor, para reducir congestionamientos y evitar afectaciones a otros automovilistas
La iniciativa busca liberar los carriles de circulación cuando ocurre un accidente menor, para reducir congestionamientos y evitar afectaciones a otros automovilistas
El programa 'Si chocas, te mueves', que busca evitar congestionamientos vehiculares después de accidentes menores, es desconocido por varios automovilistas en Querétaro.
La iniciativa establece que, cuando ocurre un percance sin consecuencias graves, los conductores deben retirar sus vehículos de los carriles de circulación y orillarse para permitir el paso de otras unidades.
Durante un sondeo, algunos ciudadanos reconocieron que no conocen formalmente el programa, aunque consideran que mover los vehículos es una medida adecuada cuando las condiciones del accidente lo permiten.
Otros señalaron que han visto información sobre esta disposición y que, al verse involucrados en un choque, han optado por hacerse a un lado para no obstaculizar la circulación.
También hubo quienes destacaron que esta acción ayuda a evitar afectaciones a terceros, principalmente en vialidades de alta circulación.