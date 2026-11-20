Los automovilistas que tienen multas de tránsito pendientes en la Ciudad de México cuentan con una oportunidad para regularizar su situación y evitar que las deudas sigan afectando su economía. El Gobierno capitalino, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), puso en marcha un programa de descuentos que permite obtener una reducción de hasta 90% en el pago de determinados adeudos por infracciones de tránsito.

Esta iniciativa tiene como objetivo facilitar que miles de conductores se pongan al corriente con sus obligaciones, al ofrecer condiciones más accesibles para liquidar las multas acumuladas. De esta manera, los propietarios de vehículos pueden aprovechar el beneficio para disminuir el monto de sus pendientes y evitar que continúen acumulando obligaciones económicas.

¿Hasta cuándo estará vigente el descuento en las multas de tránsito?

De acuerdo con la información difundida por las autoridades capitalinas, el programa de descuentos estará disponible hasta el próximo 31 de diciembre de 2026. Esto significa que los automovilistas interesados todavía tienen oportunidad de consultar sus adeudos y realizar el trámite antes de que concluya el año.

Es importante considerar que el descuento puede estar sujeto a las condiciones y restricciones establecidas por la dependencia, por lo que se recomienda verificar qué infracciones son elegibles antes de efectuar el pago.

¿Cómo consultar y pagar las infracciones en CDMX?

El procedimiento puede realizarse por internet, sin necesidad de acudir presencialmente a las oficinas de gobierno. Para ello, los conductores deben ingresar al portal oficial de infracciones de la Ciudad de México o al sitio de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Una vez dentro de la plataforma, deberán iniciar sesión utilizando su cuenta Llave CDMX e ingresar el número de placa del vehículo para consultar los adeudos registrados.

Posteriormente, el sistema permitirá identificar las multas pendientes y, cuando corresponda, generar la línea de captura para efectuar el pago.

Las autoridades recomiendan realizar el trámite con anticipación y revisar cuidadosamente los conceptos incluidos en el adeudo, a fin de aprovechar el beneficio antes del 31 de diciembre de 2026.

TLS