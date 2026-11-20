Un hombre que contaba con dos órdenes de aprehensión vigentes por homicidio calificado en grado de tentativa y feminicidio agravado fue detenido por policías municipales en la colonia Lázaro Cárdenas, en Tijuana.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) informó que la intervención ocurrió el miércoles 18 de noviembre, durante recorridos de vigilancia preventiva en la zona.

De acuerdo con el reporte, los agentes observaron a un individuo que aceleró el paso al percatarse de la presencia policial, por lo que fue intervenido metros adelante.

Al verificar sus datos, la central de radio confirmó que Rony ‘N’, de 29 años, contaba con dos órdenes de aprehensión activas. Además, durante una inspección precautoria le localizaron un radio portátil Matra, propiedad del Ayuntamiento de Tijuana, que tenía reporte de robo.

El hombre y el equipo de comunicación fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), autoridad que dará seguimiento a las diligencias correspondientes.

APG