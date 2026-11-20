José 'N', investigado por presunto abuso sexual contra menores en una capilla de Prados de San Vicente Segunda Sección, en Villa de Pozos, San Luis Potosí, fue detenido en Reynosa, Tamaulipas.

La Fiscalía General del Estado confirmó que la captura se realizó mediante una orden de aprehensión, con apoyo de autoridades tamaulipecas. El gobernador Ricardo Gallardo Cardona señaló que el hombre presuntamente pretendía trasladarse a Estados Unidos para ocultarse.

De acuerdo con las autoridades, las investigaciones comenzaron tras las denuncias presentadas por padres de familia. Con los datos recabados, el Ministerio Público obtuvo el mandamiento judicial y agentes de la Policía de Investigación localizaron al señalado en la ciudad fronteriza.

El detenido es trasladado a la capital potosina, donde será presentado ante un juez. Durante la audiencia, la Fiscalía formulará la imputación y se determinará su situación jurídica.

La dependencia informó que mantiene la atención a las víctimas mientras continúa el proceso.