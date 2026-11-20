Dos hombres que presuntamente cometieron el robo de 80 mil pesos en una tienda ubicada en el cruce de las calles Venustiano Carranza y Padre Mier, en el centro de Monterrey, fueron detenidos por autoridades municipales.

Uno de los detenidos, identificado como Eduardo 'N', de 29 años, fue retenido por ciudadanos cuando intentó escapar tras cometer el presunto robo. La segunda persona fue identificada como Francisco 'N', de 22 años, quien portaba 15 envoltorios con una sustancia similar al cristal, dos teléfonos celulares, un reloj y dos mil pesos en efectivo.

Ambas personas, así como los objetos asegurados, ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Las autoridades determinarán la situación legal de los sujetos e investigarán si las pertenencias y el dinero que portaba uno de ellos forman parte de lo robado en el establecimiento.

Elementos de seguridad pidieron a uno de los empleados del negocio afectado presentar una denuncia formal contra los dos hombres, quienes presuntamente le lesionaron un dedo durante el supuesto asalto. Se espera que sea en los próximos días cuando se revelen más detalles sobre este hecho.

Locatarios del centro de Monterrey exigieron a las autoridades que se realicen más rondines de vigilancia ante el temor de que los asaltos a negocios continúen.