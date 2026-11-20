Una movilización policiaca se registró en el municipio de Escobedo, Nuevo León, luego del reporte de robo de un tractocamión en la colonia San Marcos, lo que derivó en una persecución que terminó en la colonia Fernando Amilpa, donde fue recuperada la unidad y un hombre resultó herido por proyectil de arma de fuego.

De acuerdo con la información proporcionada, el operativo comenzó luego de que se alertara sobre el robo de un tráiler en una zona de bodegas ubicada en la colonia San Marcos, en el sector poniente del municipio.

Según los primeros reportes, cuatro personas presuntamente armadas ingresaron a una bodega y sustrajeron un tractocamión de color blanco. Tras recibir el reporte, las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda para localizar la unidad pesada.

La movilización se extendió hasta la colonia Fernando Amilpa, donde los oficiales lograron ubicar y recuperar el vehículo. Sin embargo, durante el despliegue se registró un enfrentamiento en el que uno de los presuntos responsables terminó lesionado por disparos de arma de fuego.

De manera preliminar, se informó que el hombre habría agredido a los elementos policiacos y presuntamente desarmado a una mujer policía, situación que provocó la intervención de los oficiales y que terminará con una lesión de bala en una de sus piernas.

La elemento policiaca fue reportada en buen estado de salud, sin que se informaran lesiones derivadas de este incidente.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja y personal de Protección Civil de Escobedo, quienes brindaron atención médica al hombre lesionado. Tras ser valorado en el sitio, se determinó que no era necesario trasladarlo a un hospital, debido a que su lesión no requería atención médica fuera del lugar.

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Durante las labores en la zona también se observó una botella de plástico colocada junto a uno de los indicios, utilizada para señalar uno de los casquillos presuntamente utilizados durante el incidente.

Las autoridades mantuvieron el despliegue policiaco en la colonia Fernando Amilpa para continuar con las investigaciones y las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, se espera que las autoridades proporcionen más información sobre la identidad del detenido y la posible participación de las otras personas señaladas en el robo del tractocamión.

Con información de Porfirio Medellin/ Noticias N+

RR