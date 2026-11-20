Un hombre fue golpeado y asaltado en la colonia Los Arrayanes, en Guadalajara. Los delincuentes le arrebataron 300 mil pesos en efectivo.

Vecinos de la calle Francisco González de León reportaron al 911 de emergencias a una persona que, aparentemente, se encontraba herida por un objeto punzocortante. El hombre pedía ayuda en plena vía pública.

Al llegar, elementos de la Policía de Guadalajara fueron informados por testigos de que, minutos antes, oficiales de la Policía Metropolitana, en coordinación con una ambulancia de la Cruz Verde, habían trasladado al afectado a un puesto de socorros.

En la unidad médica descartaron que la víctima presentara lesiones con arma blanca, sin embargo, padeció diversas heridas producto de la brutal golpiza que recibió. Y, fue ahí, donde confirmó que todo sucedió durante un asalto en el que sujetos lo amagaron para despojarlo de 300 mil pesos en efectivo.

El hombre no detalló a dónde trasladaba el dinero, pero al parecer, los ladrones tenían perfectamente estudiados sus movimientos para poder escapar con el dinero.

La Fiscalía del Estado de Jalisco ya investiga el caso y analizará las cámaras de vigilancia para identificar a los delincuentes.