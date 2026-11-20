Un hombre identificado como Enrique Abraham ‘N’ fue sentenciado a 35 años de prisión por su participación en el homicidio calificado de una mujer, ocurrido en un establecimiento comercial de la colonia Independencia, en Ensenada.

De acuerdo con la información de la Fiscalía, el asesinato ocurrió el 20 de mayo de 2021. Durante los hechos, Enrique Abraham ‘N’ vigiló la ubicación de la víctima y posteriormente huyó junto con su cómplice, quien le disparó.

Además de cumplir la pena de prisión, el sentenciado deberá cubrir el pago correspondiente a la reparación del daño.

Información Patricia Lafarga

APG