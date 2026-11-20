El ingreso del frente frío número 8 y la presencia de otros sistemas meteorológicos ocasionarán lluvias aisladas, rachas de viento y oleaje en municipios de Tamaulipas durante este viernes, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan lluvias aisladas en el estado, así como rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora.

Además, se prevé oleaje de 1 a 2 metros de altura en las costas de Tamaulipas, por lo que se recomienda tomar precauciones ante las condiciones del mar.

Estas condiciones meteorológicas estarán relacionadas con el frente frío número 6, que permanecerá como estacionario en el oriente del golfo de México, y el frente frío número 8, que se desplazará sobre el noroeste del país.

¿En qué estados de México habrá lluvias fuertes hoy viernes?

La Conagua pronosticó lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el este de Guerrero y el sur de Veracruz.

También se esperan intervalos de chubascos, de 5 a 25 milímetros, en Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En tanto, habrá lluvias aisladas en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.