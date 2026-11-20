Cielo nublado y temperaturas de 15˚C a 17˚C en la zona metropolitana de Monterrey al amanecer de este viernes 20 de noviembre. La calidad del aire es Aceptable en 5 estaciones y Buena en las restantes 10 a las 8 de la mañana. Se espera que para la tarde el cielo se encuentre nublado a medio nublado con mínimas probabilidades de lluvia durante el día de hoy y mañana sábado.

El nuevo frente frío número 8 de la temporada está ingresando esta mañana por el extremo noroeste del país. Se espera que recorra el norte del país durante el fin de semana, llegando a Nuevo León el domingo con algunas probabilidades de lluvia para la noche del domingo y madrugada del lunes, posteriormente vendrá un descenso de temperaturas a partir del lunes.

Las temperaturas serán contrastantes, esperando para el sábado de 24˚C y domingo de 25˚C a mínimas de 13˚C para el lunes y martes, con máximas de 18˚C. El miércoles estará llegando un nuevo sistema frontal que provocará mínimas de 9˚C para el jueves, haciendo sentir estos dos descensos de temperatura durante una misma semana. Se espera una semana fría, aunque han disminuido las probabilidades de lluvia.

En el Atlántico se mantiene bajo vigilancia una zona de inestabilidad frente a la península de Florida con 50% de potencial ciclónico que algo pudiera generar durante el fin de semana. El potencial es medio y no hay que perderlo de vista. Del lado del Pacífico no hay posibilidades de alguna formación en los siguientes 7 días.

Con información de Mauro Morales | N+

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