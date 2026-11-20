Dos cuerpos con huellas de violencia fueron localizados durante el amanecer de este viernes 20 de noviembre junto al puente del libramiento Benito Juárez conocido como La Costerita en inmediaciones del sector Barrancos al sur de Culiacán.

Las víctimas no han sido identificadas hasta el momento, incluso no se conocen sus características ni vestimenta, debido a que uno de los cadáveres estaba cubierto con una sábana color blanco y el otro envuelto en plástico transparente.

Fueron elementos del ejército mexicano quienes acudieron al sitio luego de que automovilistas que circulaban por la zona alertaron al 911 sobre la presencia de dos cuerpos en la vía pública.

La escena del crimen fue asegurada por las autoridades en tanto personal pericial de la Fiscalía General del Estado se encargó de realizar las diligencias correspondientes donde hasta el momento no hay mayor información sobre el doble homicidio.