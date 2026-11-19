En un operativo por parte de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano en la colonia Proyecto Alfa, decomisaron 2 mil 278 pastillas de fentanilo y 450 gramos de presunta cocaína en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el aseguramiento ocurrió el 17 de noviembre durante recorridos terrestres en las inmediaciones de la colonia Proyecto Alfa.

El decomiso representa una afectación económica de 941 mil 114 pesos a la delincuencia organizada, al debilitar sus fuentes de financiamiento y capacidades operativas según el comunicado emitido por Defensa.

La droga asegurada fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para continuar con las investigaciones correspondientes.