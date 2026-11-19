Una mujer identificada como Lucy Naydelyn 'N' fue imputada por el presunto delito de homicidio culposo, tras registrarse la muerte de una persona menor de edad, hecho ocurrido en un motel de Poza Rica, en la zona norte de la entidad veracruzana.

Los hechos anteriormente descritos se registraron el pasado sábado 14 de noviembre, cuando la mujer habría ingresado a un motel, ubicado en la colonia La Rueda, acompañada de la menor de edad y un hombre.

De acuerdo con las investigaciones, lo que se sabe hasta este momento es que las tres personas permanecieron al interior de un vehículo con el motor encendido, el cual se encontraba en el garaje del motel.

La menor, que viajaba en el asiento trasero, perdió la vida, mientras que la tercera persona recibe atención médica. Tras la audiencia, un juez impuso a la imputada prisión preventiva justificada, como medida cautelar, mientras continúa el proceso penal 526/2026.