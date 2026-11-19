La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de la Ciudad de México (CANIRAC CDMX) pidió que el salario mínimo aumente al menos en 6% para 2027, ante el inicio de la reducción gradual de la semana laboral.

En un comunicado, el organismo empresarial indicó que el incremento propuesto será superior a la inflación y permitirá recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores.

La CANIRAC lanzó el llamado a los gobiernos federal y de la Ciudad de México, así como a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).

El salario mínimo se definirá el próximo mes, con fecha límite legal del 30 de diciembre. La Conasami determinará el monto, luego de una negociación tripartita entre los sectores obrero, patronal y gubernamental.

Durante este año, el salario mínimo general aumentó de 278.80 a 315.04 pesos diarios, respecto a 2025, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte pasó de 419.88 a 440.87 pesos.

Previamente este miércoles, la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza propuso elevar en 9.5% el salario mínimo general para el próximo año. Afirmó que eso representará 345 pesos diarios, suficientes para comprar 2.09 canastas básicas urbanas.

El planteamiento fue entregado a la Conasami, pues pretende alcanzar la meta de 2030, cuando se espera que el salario mínimo alcance para 2.5 canastas básicas.

En su posicionamiento, la CANIRAC de la capital del país consideró que la semana laboral pasará de 48 a 46 horas a partir del 1 de enero de 2027, como primera etapa que llegará a 40 horas en 2030, al final del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Según la Cámara, con el mismo salario semanal, ese cambio eleva 4.35% el costo de cada hora trabajada.

"Por ello, la propuesta de la CANIRAC de la CDMX al salario mínimo se ubica por encima de la inflación anual, que en octubre fue de 3.75%", se indicó, citando datos del Inegi.

Para definir el salario mínimo, se evalúan factores como la inflación, el crecimiento económico, el poder adquisitivo (incluyendo mecanismos como el Monto Independiente de Recuperación, MIR) y los costos asociados a cambios en las condiciones laborales.

La CANIRAC, que cuenta con más de 16 mil afiliados y más de 60 delegaciones distribuidas en todo el país, vio por sus agremiados y dijo que el alza del 6% no pondrá en riesgo los empleos formales.

"Queremos que quienes trabajan en los restaurantes ganen más cada año. Un aumento de 6% está por encima de la inflación y, sumado a la reducción de la jornada, representa un esfuerzo importante para los negocios.

"Es un incremento que la industria puede cumplir sin poner en riesgo los empleos formales", señaló Jack Sourasky, titular del organismo.

El líder empresarial advirtió del riesgo de la informalidad si es que cierren los negocios por incapacidad de pagos dignos.

"Si la formalidad se vuelve más cara sin ningún apoyo, quien pierde es el trabajador, porque el empleo se va a la informalidad. Estamos del mismo lado: queremos mejores salarios y queremos que se paguen en negocios formales que sigan abiertos", añadió Sourasky.

Según la CANIRAC, su sector es una puerta de entrada al empleo formal, especialmente para los jóvenes, debido a que ofrece seguridad social, propinas, alimentos, capacitación y oportunidades de crecimiento, además del salario.

Argumentó que la industria restaurantera enfrenta una caída de clientes y mayores costos, pues afirmó que las visitas a restaurantes disminuyeron 3.7% durante el primer semestre de 2026, mientras que el precio de los insumos es el principal problema para 41.7% de los negocios.

Agregó que en México hay 722,635 establecimientos que emplean a 2.5 millones de personas, de las cuales 56.5% son mujeres. La mayoría son microempresas y solo 28% opera formalmente. En la Ciudad de México hay 55,895 restaurantes, indicó.

ASJ