En México, la Ley Federal del Trabajo (LFT) protege el derecho de los trabajadores a obtener una prima de antigüedad en caso de que decidan renunciar voluntariamente a su empleo, siempre que hayan cumplido por lo menos 15 años de servicio.

De acuerdo con el artículo 162 de dicha Ley este monto económico también se otorga a los trabajadores que se separen de su trabajo por fallecimiento o alguna otra causa justificada, así como los que sean separados de su empleo, independientemente de la circunstancia de despido.

¿Cómo se paga la Prima de Antigüedad en México 2026?

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que la prima de antigüedad consiste en el importe de doce días de salario por cada año de servicio prestado (tomando como punto de referencia 15 años de servicio).

En el caso de que el trabajador se haya retirado de manera voluntaria, la LFT aplica las siguientes condiciones para la entrega de la prima vacacional:

El número de trabajadores que se retire dentro del término de un año, no excede el 10 por ciento del total de los trabajadores de la empresa o establecimiento.

En caso de que el número de trabajadores en esta condición exceda el 10 por ciento, se pagará a los que se retiren primeramente y podrá diferirse el pago al año siguiente para que los trabajadores accedan a ese porcentaje.

¿Cómo se calcula la prima de antigüedad 2026 en México?

Para calcular cuánto te corresponde cobrar por prima de antigüedad en 2026, primero debes identificar el salario base, comprobar el límite salarial correspondiente y multiplicarlo por 12 días y posteriormente por los años de servicio.

Para determinar el monto del salario, se tomarán como referencia los artículos 485 y 486 de la LFT que establecen que el salario que se utiliza para calcular el monto de esta prestación no puede ser mayor al equivalente de dos veces el salario mínimo vigente.

Lo que significa que aunque ganes más dinero, la empresa debe respetar el límite establecido por la LFT para hacer el cálculo.

Para tomar como referencia, en 2026 los salarios mínimos establecidos por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) queda de la siguiente manera.

Zona de Salario Mínimo General: 315 pesos diarios, el doble es equivalente a 630.08 pesos diarios.

Zona Libre de la Frontera Norte: 440. 87 pesos diarios, el doble es equivalente a 881.74 pesos diarios.

Dichos montos son tomados como base para realizar el cálculo de una persona, por ejemplo, si una persona gana 700 pesos en la Zona de Salario Mínimo General, se tomaría como base 630.08 pesos.

Los pasos simplificados para hacer el cálculo quedarían de la siguiente manera:

Identifica el salario diario del trabajador. Comprueba el límite salarial correspondiente a tu zona geográfica. (General o Libre de la Frontera). Multiplica el salario aplicable por 12 (total de días de servicio). Multiplica por los años de servicio (deben ser a partir de 15).

¿Quiénes sí tienen derecho a recibir Prima de Antigüedad en México 2026?

De acuerdo con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), tienen derecho al pago de la Prima por Antigüedad los trabajadores que se encuentran bajo los siguientes supuestos:

Quienes se separaron voluntariamente de su empleo y tienen 15 años laborados o más.

Quienes hayan sido separados de tu puesto de trabajo, sin importar los años de servicio que lleven.

Además, en caso de fallecimiento, esta prestación se paga a los beneficiarios, sin importar el tiempo laborado.

El trabajador tiene un año a partir de la fecha en la que determinó salir de su empleo anterior para reclamar el pago de antigüedad.