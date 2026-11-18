Extienden Cierre de Playas en Ensenada por Riesgo de Corrientes y Alto Oleaje
Autoridades municipales pidieron a residentes y visitantes respetar las restricciones y atender las indicaciones de los salvavidas
Escucha este artículo
Autoridades municipales pidieron a residentes y visitantes respetar las restricciones y atender las indicaciones de los salvavidas
Escucha este artículo
El cierre preventivo de las playas de Ensenada se extenderá hasta el viernes 20 de noviembre, debido a las condiciones de alto oleaje que prevalecen en el municipio.
El Gobierno de Ensenada, a través de la Dirección de Bomberos, informó que la medida busca salvaguardar la integridad de residentes y visitantes, por lo que exhortó a la población a respetar los señalamientos preventivos y las banderas rojas colocadas en las zonas de playa.
Julio César Cota Molina, director de la dependencia, pidió atender las recomendaciones de los elementos salvavidas y evitar ingresar al mar, incluso si las personas saben nadar o surfear, debido al riesgo que representan las corrientes y el fuerte oleaje.
El funcionario reiteró que la prevención y la colaboración ciudadana son fundamentales para evitar accidentes. También recordó que, ante cualquier emergencia, la población debe comunicarse al número 9-1-1.
APG