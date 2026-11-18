El cierre preventivo de las playas de Ensenada se extenderá hasta el viernes 20 de noviembre, debido a las condiciones de alto oleaje que prevalecen en el municipio.

El Gobierno de Ensenada, a través de la Dirección de Bomberos, informó que la medida busca salvaguardar la integridad de residentes y visitantes, por lo que exhortó a la población a respetar los señalamientos preventivos y las banderas rojas colocadas en las zonas de playa.

Julio César Cota Molina, director de la dependencia, pidió atender las recomendaciones de los elementos salvavidas y evitar ingresar al mar, incluso si las personas saben nadar o surfear, debido al riesgo que representan las corrientes y el fuerte oleaje.

El funcionario reiteró que la prevención y la colaboración ciudadana son fundamentales para evitar accidentes. También recordó que, ante cualquier emergencia, la población debe comunicarse al número 9-1-1.

APG